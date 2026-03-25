El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, intentó desvincularse del trabajo de cabildeo que realiza en el gobierno la firma Politank, empresa de la que fue propietario hasta diciembre de 2024, pero que, a pesar de las incesantes preguntas durante su interpelación en el Senado este martes, prevalecen las dudas sobre la forma en que opera y fue vendida.

Domenech, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), sostuvo que, tras su salida de Politank, estableció los mecanismos para inhibirse de la evaluación de los contratos que involucren a clientes de la firma, pero no existe un memorándum, carta u otro documento que detalle en qué consiste ese proceso.

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Tampoco existe constancia de los detalles de la transacción de compra y venta.

A pesar de la insistencia del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, Domenech no respondió quién adquirió su empresa, transacción efectuada el 31 de diciembre de 2024 y por la cual recibió un pago de $4 millones.

Domenech reconoció que, al momento de la venta, era el dueño del 100% de Politank –que fundó en 2010– y que la corporación emitió el pago que, según la ponencia que presentó al inicio de la Comisión Total del Senado, “se realizó por completo el 1 de enero de 2025”.

“La corporación compró sus acciones”, respondió en múltiples ocasiones a las preguntas de Rivera Schatz sobre quién adquirió la firma de cabildeo.

Mencionó también que Manuel Torres –a quien Domenech había indicado le vendió Politank– “compró algunas de las acciones”. Sin embargo, reconoció que “no hay un cheque” de Torres, también miembro de la Junta de Directores de la empresa y quien fue secretario del Senado durante las pasadas dos presidencias de Rivera Schatz.

“Usted no quiere decirle a Puerto Rico a quién usted le vendió”, increpó el presidente del Senado.

“No, yo le estoy diciendo a usted y a Puerto Rico a quién se le vendió”, contestó Domenech.

“¿Usted se vendió a usted mismo?”, preguntó –varias veces– Rivera Schatz.

“O sea, que la corporación, de los chavos suyos, le pagó a usted, porque usted era el dueño del 100%. Y entonces, generosamente, le reconocieron a Manuel Torres, sin haber puesto un centavo, parte de las acciones. ¿Eso fue lo que pasó? Dígame, porque eso suena raro”, continuó el líder senatorial.

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Rivera Schatz insistió en que la suma de $4 millones que Domenech recibió por la venta de la empresa era suya y que él mismo “se lo pagó”.

13 Fotos La Cámara Alta continúa con dudas sobre las argumentaciones del secretario de la Gobernación en torno a la firma Politank.

Más tarde, ante una nueva ronda de preguntas del legislador, Domenech sostuvo que Torres y él eran los únicos integrantes de la Junta de Directores al concretarse la venta de la firma de cabildeo.

“A mí me gustaría creerle, pero, honestamente, no le creo. Le soy muy honesto, yo no le creo porque el pueblo de Puerto Rico no cree lo que usted está diciendo. No sé sostiene con la lógica”, ripostó, por su parte, el senador novoprogresista Ángel Toledo, en referencia a los detalles de la transacción.

“No ostento interés alguno en la empresa Politank”

En su exposición inicial, el jefe del gabinete de la gobernadora Jenniffer González rechazó que Politank mantenga contratos con esta administración y aseguró estar “totalmente desvinculado” de la empresa. No obstante, reconoció que clientes de la firma de cabildeo mantienen acuerdos con el gobierno.

Alegó, sin embargo, que conoció de esas contrataciones a través de la carta que le cursó el presidente del Senado, la semana pasada, en la que delineó los asuntos que se discutirían durante la Comisión Total. “Vendí y me desvinculé totalmente de la empresa que forjé por 15 años para evitar estas mismas controversias”, expresó el secretario de la Gobernación.

Aseguró que, como parte de sus funciones, ha instituido un mecanismo de inhibición. El proceso establecido no consta por escrito, pues se trata de un acuerdo verbal, admitió. “Se han establecido procesos en ambos sitios para yo no atender ningún asunto relacionado a esa compañía o sus clientes”, señaló Domenech.

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Explicó que, cuando llegan contratos de clientes de Politank a la secretaría de la Gobernación, los documentos son filtrados por una subalterna, a quien identificó como Ana Delgado, para así evitar que lleguen a su escritorio. Posteriormente, pasan ante la subsecretaria Itza García.

Rivera Schatz anticipó que Delgado será citada por el Senado. Mientras, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, presentó una petición para que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investigue si dicho mecanismo verbal es legal, conforme a la Ley 1 de 2012 que creó esa agencia, pero el presidente del Senado no atendió la solicitud.

En la carta dirigida a Domenech, Rivera Schatz señaló que, desde enero de 2025, los clientes actuales de Politank “han recibido $182.9 millones en contratos del gobierno central”, lo que representa, precisó, $83.9 millones más que en 2024, bajo el gobierno de Pedro Pierluisi.

El presidente del Senado destacó como los “contratos más significativos” bajo este gobierno los de Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud; Elevance Health / MMM Healthcare con la Administración de Seguros de Salud (ASES) y Accenture con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

“Aclaro que tanto Intervoice como Elevance, que Elevance es MMM, llevan años como contratistas del Departamento de Salud y de ASES. No son contratistas nuevos”, argumentó Domenech.

El secretario de la Gobernación defendió las gestiones del secretario de Salud, Víctor Ramos, quien es un amigo cercano, y a preguntas del senador independiente Eliezer Molina, sostuvo que fue seleccionado para dirigir la agencia por su competencia y no para que fuera intermediario en la concesión de contratos a clientes de Politank.

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“El doctor Ramos no ha movido contratos a favor de Politank”, enfatizó, al alegar desconocer quiénes integran la nueva cartera de clientes de la firma. “No estoy pendiente a lo que está haciendo Politank”, insistió.

“Se equivoca”

Según Domenech –y así lo intentó establecer–, él no tenía la obligación de inhibirse de intervenir en procesos de aprobación relacionados con clientes de Politank, pero el presidente del Senado le manifestó temprano en la vista que “se equivoca”.

Como parte de su ponencia, Domenech citó una opinión (CE-26-036) que la OEG emitió para su esposa, Verónica Ferraiuoli, el 31 de julio de 2025, en la que determinó que la inhibición de la funcionaria “no es necesaria” sobre uno de los clientes de Politank de los que ella solicitó abstenerse por prestar servicios ante la Autoridad del Distrito de Convenciones, que ella dirige. En la misiva, no se hace referencia a Domenech.

Ante esto, el presidente del Senado citó una carta que recibió este martes, en la que la OEG aclara que la consulta CE-26-036 no es extensiva al licenciado Domenech.

“Aquí no venga a mentir ni a confundir. Aquí está la contestación de la Oficina de Ética Gubernamental. Segundo, no estamos persiguiendo socialistas, sindicalistas ni a nadie; lo que no vamos a permitir es el pillaje y la corrupción de nadie, por más soberbia y prepotencia que quiera exhibir. Tan simple como eso”, aseveró Rivera Schatz, en respuesta al planteamiento de Domenech.

A preguntas de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, Domenech indicó que tres exempleados de Politank trabajan para el gobierno. A estas personas, las identificó como Marilinda Ramos, quien labora para la oficina del presidente del Senado; Claudia Méndez, chief of staff del vicepresidente del cuerpo, Carmelo Ríos; y Elisa Muñoz, quien preside la Comisión de Evaluación de Propuestas del Medicaid en el Departamento de Salud.

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Ramos y Méndez dejaron Politank en enero de 2017. Muñoz, por su parte, dejó la empresa en 2023.

Domenech negó también que intervenga en los procesos de subastas, así como en las posibles impugnaciones, a pesar de la orden ejecutiva firmada por González, que delegó en su figura la potestad de “aprobar o desautorizar toda contratación de servicios profesionales, subastas y cualquier otro método de licitación”. No obstante, confirmó que ha cancelado contratos y destaques.

“Los contratos y las subastas las otorgan las agencias, pasan a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y después pasan a la Secretaría de la Gobernación para un cotejo final de cumplimiento”, expuso.

Domenech ingresó al salón Leopoldo Figueroa del Capitolio, a la 1:07 p.m., de la mano su esposa, Ferraiuoli, quien, además, es coordinadora de Eficiencia Gubernamental. Junto a él estaba también el asesor de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano. Minutos después, a la 1:11 p.m., se le tomó juramento.

En el recinto –también conocido como el “salón de los muertos”–, le esperaba una silla única frente a donde se ubicarían los 28 senadores, sin espacio para que alguien más le acompañara.

En el público, destacaba un nutrido grupo de jefes de agencia. Entre ellos, el titular de Salud, Ramos; de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles; Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón; Transportación y Obras Públicas, Edwin González; y el zar de Energía, Josué Colón.

Asimismo, se observó a la jefa de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata; al presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado; y al comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez.

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“Mi presencia aquí debe ser un mensaje claro de que no toleraremos la intimidación a los secretarios y jefes de dependencias”, consignó Domenech, quien inició compartiendo con los presentes una ponencia.

El secretario de la Gobernación fue citado a la Comisión Total el 12 de marzo, mediante una moción de la autoría del presidente del Senado, para que rindiera “cuentas comprensivas” sobre el rol que desempeña como jefe del gabinete y director ejecutivo de la Aafaf.

En sus primeras expresiones ante el pleno, acusó a Rivera Schatz de “intentar gobernar desde la Legislatura”, un argumento similar al que esbozó en días recientes la gobernadora.

“Desde la presidencia del Senado, ha demostrado que no le interesa tener un rol de coordinación entre pares, sino un centro de poder personalista, donde disentir tiene consecuencias y donde su ambición de gobernar ha empañado su obligación de legislar”, leyó de la ponencia de 10 páginas.

Señaló que, por años, el líder senatorial “ha mantenido una conducta consistente: confrontar, presionar y tratar de incidir directamente sobre la Rama Ejecutiva, incluso cuando se trata de gobernadores de su propio partido”. “Lo hemos visto antes y lo estamos viendo hoy en contra de la gobernadora”, aseveró. Denunció, además, que el gobierno está “ante un intento de usurpación constitucional”.

“Aquí no estamos ante un conflicto político. Esto no se trata de partidos. No se trata de ideologías. Es un asunto sobre ambición personal. Estamos ante un intento de redefinir quién gobierna a Puerto Rico”, agregó Domenech.

Rivera Schatz, en tanto, anticipó que continuará “indagando”.

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“Hay gente que se cree que son muy listos y que siempre van a salirse con la suya... pero yo pienso que, a veces, no les sale como ellos creen”, indicó el presidente del Senado.

“Vamos a seguir buscando la verdad. Y ojalá, licenciado, ojalá que todo el mundo haya actuado conforme a la ley, ojalá que todo el mundo haya actuado conforme a la ética, ojalá que nadie haya aquí utilizado su poder para lucro personal. Ojalá, ojalá que sea así”, puntualizó.

Al culminar la extensa vista, el líder senatorial anticipó que habrá referidos a agencias investigativas y fiscalizadoras a nivel local y federal.

“Vamos a referir toda la información que haya que referir a la Oficina de Ética, al FBI (Negociado Federal de Investigaciones), al Departamento de Justicia, al Inspector General y a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, a todos”, subrayó.

“Definitivamente, aquí hay una gran cantidad de información incompleta, contradictoria, y eso va a ser parte del informe en detalle, más adelante”, abundó Rivera Schatz en un intercambio con la prensa.