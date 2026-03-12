El Senado aprobó en la tarde de este jueves una moción para realizar una Comisión Total contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, el martes, 24 de marzo.

El emplazamiento para interrogar en el pleno del Senado al secretario ocurrió luego de que el gobierno no le entregara al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la información que había solicitado sobre las facturas y contratos en varias agencias del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

Ya el líder senatorial había advertido en la noche del miércoles que estas serían las consecuencias de no cumplir con su pedido, la de realizar una Comisión Total contra Domenech.

“El reloj está corriendo”, afirmó Rivera Schatz en un mensaje durante la sesión del Senado en la que dio pasos contundentes contra el gobierno de su propio partido, el Partido Nuevo Progresista. Entre estos estuvo impulsar el que los senadores aprobaran por unanimidad su intención de obtener información contra Sagardía.

No obstante, el impacto mayor fue impulsar que se pueda interrogar al secretario de la Gobernación.

Explicó que la moción para realizar la Comisión total contra Domenech contiene los temas en los que puede ser interrogado.

“La Comisión Total se celebra a los fines de que el compareciente rinda cuentas comprensivas ante este antecuerpo sobre la implementación y el cumplimiento con el Plan Fiscal del gobierno central, de las corporaciones públicas, y el cumplimiento con el marco jurídico del gobierno en su totalidad, así como sobre la efectividad y los resultados de la orden ejecutiva número OE 2025-008, mediante la cual la gobernadora (Jenniffer González) estableció los deberes y funciones y responsabilidades del secretario de Gobernación como instrumento de coordinación y dirección de la rama ejecutiva. Corresponde a este cuerpo evaluar en qué medida las acciones del Ejecutivo se ajustan a los compromisos fiscales adquiridos, a las metas de reforma estructural trazadas y a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, afirmó el líder senatorial.

Añadió que “los asuntos para atender en el marco de la Comisión Total incluirán, sin limitarse, el estado de la reforma gubernamental y la regulación de la rama ejecutiva, su cumplimiento con las leyes que regulan el marco gubernamental, legislación programática, así como aquellas de administración, incluyendo sin limitarse a la reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas, el sistema de permisos y la agilización de los trámites de dichos permisos, así mismo se atenderán los relacionados a los procesos de contratación y subastas del gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas, los nombramientos de empleados, ascensos y retiros en el servicio público, la gestión y desembolso de los fondos de la reconstrucción federal, el cumplimiento con las metas de ingresos y gastos, proyecciones de plan fiscal, la situación fiscal de las corporaciones públicas y cualquier otro asunto relacionado con las funciones del compareciente, en ambas capacidades que los senadores estimen pertinentes preguntar”.

De paso, el Senado aprobó por unanimidad dos peticiones de información para que Rivera Schatz logre obtener los documentos que requirió de varias agencias sobre sus contratos con Sagardía.

Una de las peticiones es al Departamento de Hacienda, para que revele si el exsecretario de Justicia sometió ante la agencia W2 o planillas informativas a favor de otros abogados que supuestamente contrató para lograr cumplir con sus múltiples contratos en el gobierno. La información la requirió de los años contributivos 2024 y 2025.

Al presentar estas peticiones, Rivera Schatz argumentó que el secretario de la Gobernación; el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, y todo otro que crea que no cumplió con el Reglamento del Senado por haber hecho la petición de información contra Sagardía en su carácter de presidente del Senado “se equivoca”. Habló de dos sentencias del tribunal, una que se tomó a finales del pasado año respecto a una petición de información que hizo el representante popular Ramón Torres Cruz y otra de cuando Eduardo Bhatia era presidente del Senado, para sustentar sus argumentos. En ambos casos, el tribunal avaló el derecho de un legislador de hacer reclamos de información al gobierno sin tener que ser aprobado por el cuerpo.

“Decía el secretario de Asuntos Públicos, Peña Payano, que el Senado tiene que cumplir con su reglamento y hacía referencia a la regla 18, planteando que un senador sin la autorización del cuerpo, pues entonces no está, digamos, facultado para hacer un requerimiento de información. Bueno, pues se equivocan, se equivocan malamente”, afirmó.

“Todos en Fortaleza están equivocados de que hace falta agotar el proceso parlamentario”, añadió en otra instancia.

Alegó que como no quiere “antagonizar” con el personal de La Fortaleza, pues accedió a reclamar la información como un pedido de todo el cuerpo del Senado.

Ahora, el gobierno deberá entregar la información a no más tardar mañana, viernes, a las 5:00 p.m., según fue aprobado en el hemiciclo del Senado.