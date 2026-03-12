El gobierno no entregará al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la información que solicitó en torno a los contratos y pagos de servicios profesionales del exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, con varias agencias, hasta tanto no cumpla con el propio reglamento del Senado de Puerto Rico, explicó este jueves el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano.

“Respecto a la información que pidió el señor presidente, nosotros estaremos contestando siempre y cuando se haga conforme a los propios reglamentos del Senado. Se va a estar contestando, pero hay unos procesos que el propio Reglamento del Senado tiene para poder contestar esa y cualquier otra información pública”, precisó el funcionario, durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

Explicó, de paso, que una agencia ya entregó la información solicitada. No detalló cuál fue. No obstante, los datos del resto de las agencias se detuvieron hasta tanto el pleno del Senado apruebe la petición de la información, conforme lo dispone el Reglamento.

La parte del Reglamento del Senado que Peña Payano aludió que Rivera Schatz debe cumplir es el Artículo 18.2.

El mismo establece que “cualquier senador podrá presentar una petición verbal o escrita ante el cuerpo para que éste, a nombre del Senado, solicite información a cualquiera de las Ramas del Gobierno, sus dependencias, subdivisiones u oficinas, así como a los funcionarios o empleados de éstas. De haber objeción en el Cuerpo a la petición planteada por el senador, la misma se llevará a votación sin debate. Aprobada la petición, el requerimiento se tramitará a nombre del Senado a través del Secretario. Este será responsable de llevar y tener disponible un registro y de asegurar el cumplimiento del requerimiento. De no cumplirse con la entrega de la información requerida en el término establecido en la Petición, el secretario enviará un segundo requerimiento, proveyendo un plazo adicional de tres días laborables. De no cumplirse con el requerimiento, notificará al Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan para compeler al cumplimiento de lo ordenado en la petición. A estos efectos el Cuerpo podrá, inclusive, acudir al Tribunal, conforme a las disposiciones de ley aplicables”.

Rivera Schatz hizo la petición a las agencias de gobierno bajo su cargo de presidente el pasado martes. Específicamente, en una carta que lo identifica como presidente del Senado.

Las agencias a las que reclamó información fue el Departamento de Educación, Departamento de la Familia, Corporación del Fondo del Seguro del Estado, y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

En estas misivas, Rivera Schatz le da un término de 48 horas para entregar datos de las facturas remitidas por Sagardía, así como las aprobadas por las agencias.

Anoche, el líder del Senado emitió un ultimátum en las redes sociales. Aludió a que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, detuvo la entrega de información sobre las facturas de cobro de Sagardía. Le advirtió que, si no se entregan las facturas solicitadas a la 1:00 p.m. de hoy, jueves, citará a Domenech a una comisión total para que responda a las preguntas de los senadores.

Peña Payano indicó que no respondería a tal emplazamiento de Rivera Schatz.

“Lo respetamos. Es un líder del partido de administración. En ese sentido, como mencioné, vamos a cumplir con entregar la información, según dispone los propios reglamentos de los cuerpos. Una vez se haga la solicitud del cuerpo, se envía toda la información”, puntualizó.