El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lanzó un ultimátum en las últimas horas al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y advirtió que, si no se entregan las facturas solicitadas por el cuerpo legislativo que preside, lo citará a una comisión total para que responda a las preguntas de los senadores.

Las declaraciones de Rivera Schatz se produjeron durante uno de sus tradicionales mensajes de “buenas noches, Puerto Rico”, luego de exigir a unas cinco dependencias públicas que entreguen, en un plazo de 48 horas, copia de todas las facturas sometidas y aprobadas como parte del contrato de servicios profesionales que mantienen con el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía.

Sagardía ha defendido públicamente la labor de la actual secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, quien fue referida al Departamento de Justicia como parte de una pesquisa por la emisión y venta de marbetes fraudulentos en un centro de inspección del cual figuraba como propietaria.

Esta misma semana, en una entrevista radial (WKAQ-580) el también ex secretario de Justicia se refirió directamente a Rivera Schatz al cuestionarlo sobre la “amistad”, diciendo que a los amigos se les apoya “en las buenas y en las malas”, en referencia a los cuestionamientos que el propio presidente ha tenido sobre la administración de Jenniffer González Colón, precisamente por el caso de Pérez Peña.

“El Secretario de la Gobernación Francisco Domenech instruyó a los Jefes de Agencia a no entregar las facturas solicitadas para la investigación que realizamos”, aseguró el presidente del Senado.

“Si no se proveen las facturas antes de la 1pm de mañana 12 de marzo, citaremos a una Comisión Total al Sr. Domenech el 16 de marzo a las 10am, para que explique las razones para obstruir la solicitud que se hizo, entre otros asuntos”, terminó escribiendo.

Como parte de este caso, la investigación legislativa en torno a la secretaria Pérez Peña, continuó ayer en la Cámara de Representantes. La Comisión de Transportación, que preside el representante José “Cheíto” Hernández, celebró una vista ejecutiva relacionada con el presunto esquema de venta de marbetes fraudulentos en el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, del cual la funcionaria figuraba como propietaria. A la audiencia habían sido citados el padre y el hermano de Pérez Peña —quienes formaban parte de la directiva del negocio al momento de los hechos bajo pesquisa—, pero ninguno compareció ante la comisión.