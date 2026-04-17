El Departamento de Justicia investiga una situación catalogada como “inusual” en el Registro de Cabilderos luego de detectarse una alteración en el sistema que habría afectado la visibilidad de ocho firmas en el portal público, entre ellas Politank.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó esta mañana que la anomalía fue identificada durante horas de la noche del jueves, 16 de abril.

"Tan pronto advinimos en conocimiento de lo ocurrido, ordené de inmediato el inicio de una investigación, la cual comenzó en horas de la noche de ayer. De manera preliminar, se ha identificado una alteración en el sistema que afecta la visibilidad en el portal, específicamente en la información pública de ocho firmas de cabilderos, entre ellas Politank Corp“, indicó la secretaria en declaraciones escritas.

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“La agencia ha adoptado todas las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad del registro mientras se lleva a cabo el proceso investigativo”, aseguró.

Gómez Torres señaló que un grupo de fiscales especializados fue asignado a la pesquisa.

"Al momento, esta es la información que podemos compartir, en lo que continúa el curso de la investigación“, sostuvo.

Politank ha estado en el ojo del huracán por sus posibles conflictos de intereses. El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, fue propietario de la firma hasta diciembre de 2024.

A pesar de las incesantes preguntas durante su interpelación en el Senado en marzo pasado, persisten las dudas sobre la forma en que opera la empresa y cómo se concretó su venta.