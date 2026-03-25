Luego de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, no pudo aclarar en la Comisión Total del Senado quién era el o los dueños de Politank, la gobernadora Jenniffer González Colón refirió este miércoles preguntas de la prensa sobre la controvertible empresa a esa persona o personas desconocidas.

Su recomendación se dio bajo incesantes preguntas de la prensa en la que se intentaban clarificar el presunto poder que tiene Politank en el gobierno, en momentos en que se alega que la firma de cabilderos ha conseguido millonarios contratos.

La respuesta que emitió Domenech en la Comisión Total fue que “la corporación compró sus acciones” a un costo de $4 millones. Pero, no identificó quiénes eran los miembros de la Junta de la corporación, en especial si figura en esa directiva.

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“Yo no me meto en los negocios de nadie, ni me meto tampoco en cosas que no tienen que ver con el gobierno. Esta persona, mi secretario de la Gobernación, vendió su negocio. Si hubiera dicho que vendió su casa, ¿estaríamos aquí hablando de quién le compró la casa? Pregúntenle al nuevo dueño de la casa, pregúntenle al nuevo dueño del negocio, yo creo que es lo que corresponde… Ya el secretario de la Gobernación no tiene vínculos, no tiene acciones, no tiene relación con la empresa que vendió. ¿Por qué seguir atando? Si para juramentar en el cargo no podía tener ninguno de esos vínculos y no los tuvo”, respondió la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa en Naguabo.

21 Fotos La Cámara Alta tenía dudas sobre las argumentaciones del secretario de la Gobernación en torno a la firma Politank.

La gobernadora, de paso, recomendó a los senadores que se pongan a trabajar por el bien del país; informó que referirá al exsecretario de Salud, Carlos Mellado, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), y señaló que se le canceló un contrato a una empresa vinculada a Politank. Pero, no identificó cuál era.

Además, enfatizó que todo lo que ha surgido en las últimas semanas en la controversia entre La Fortaleza y el Senado, cuyo punto culminante fue la Comisión Total del Senado, es una lucha política.

La primera ejecutiva ha alegado que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la retará a la gobernación en el 2028.

“Esto es contra mí. Hoy es el licenciado Domenech, que fue mi director de campaña y que impidió el voto íntegro para todos los senadores y representantes y alcaldes del PNP, y que lo trataron como si fuera un funcionario de oposición. Esto es contra mí, esto es político. Esto es adelantar unas primarias. Y ya lo he dicho, no lo tengo que volver a repetir”, puntualizó.

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De hecho, la emprendió contra el líder del Senado y vicepresidente de la Palma cuando se le preguntó sobre la opinión del senador novoprogresista Ángel Toledo, en torno a que no creyó lo expresado por Domenech en la Comisión Total.

“Yo tampoco le creo al presidente del Senado”, afirmó González Colón.

En resumen, la gobernadora calificó la Comisión Total como un “intento de lanzar sombras sobre la administración de esta servidora, que quedaron en nada, porque no hay nada. Que hubo cuestionamientos y que todo esto obedece a que hay personas allegadas que se quedaron sin contratos en el gobierno, porque nosotros hemos bajado $900 millones en contratos en el gobierno en 15 meses, lo que nos permite obviamente tener economía, poder hacer proyectos, poder ayudar con el programa de amas de llave, que hemos aumentado la cantidad de servicios de amas de llave a nuestros viejitos en los 78 municipios, que aumentamos la cantidad de los fondos de paramédicos para los 78 municipios de Puerto Rico con las economías que hemos hecho. Yo creo que el pueblo vio lo que pasó allí”.

Pese a que se le insistió a González Colón a quiénes son los supuestos allegados a Rivera Schatz a quienes se le quitaron los contratos, esta no quiso identificarlos.

“Ellos saben quiénes son, por eso están tan furiosos”, fue lo que indicó.

Asimismo, la gobernadora enfatizó en que la alegada lucha de Rivera Shatz en su contra no la va “a detener. Hay gente que va a estar enfocada en la pelea, en el dime y direte, yo estoy enfocada en los resultados, en hacer obra, en construir y ciertamente atender lo que le prometimos al pueblo de Puerto Rico. Yo espero que, habiendo pasado esa vista, hagan al igual que yo y tengan la disposición de trabajar por Puerto Rico, que es lo que yo estoy haciendo. Y que yo no me voy a desenfocar ni por una vista, ni por un comentario, ni por nada de esas cosas para cejar nuestro empeño de cumplirle a nuestra gente”.

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Aseguró también que “hay otra gente que se dedican a destruir, yo me dedico a construir. Así que honestamente no voy a perder tiempo en eso. La base de mi partido no quiere estas peleas. No las quiere y yo como presidenta de la colectividad no las voy a permitir tampoco. Las peleas se necesitan dos. Y yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer. Que peleen solos si quieren”.

En cuanto a la declaración jurada que firmó el exsecretario de Salud momentos previo a la Comisión Total, la gobernadora informó que la referirá al FBI para que investiguen a ver si verdaderamente ocurrió una presión indebida para que una empresa que utiliza los servicios de Politank recibiera un contrato con la agencia, a finales del 2024.

“Me está muy curiosa esa declaración jurada… Yo misma la voy a referir al FBI”, sostuvo.

Dijo que lo que le causó interés en la declaración es que alega una presunta presión indebida. No obstante, señaló que en una entrevista que concedió Mellado a El Nuevo Día la negó.

“Hoy en El Nuevo Día ese mismo secretario contradice y dice que no, que no recibió ninguna presión. Así que en la declaración jurada ayer dice una cosa y en la entrevista que hoy publica El Nuevo Día dice otra”, alegó.

No obstante, en la entrevista publicada por El Nuevo Día se informa que Mellado ya acudió al FBI y a la Oficina del Inspector General para alertar sobre presuntas irregularidades en el contrato de la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud.

Además, el galeno expuso al periódico que “la intensidad y la insistencia con la que los señores (Kenneth) McClintock y Domenech plantearon sus gestiones, particularmente las del licenciado Domenech, me generaron una percepción de presión e intimidación sobre mi persona y sobre la función pública que ejercía como secretario de Salud”.