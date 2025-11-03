La gobernadora Jenniffer González Colón anunció esta tarde que el Departamento de Agricultura federal identificó fondos para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), lo que permitirá que los beneficiarios reciban su depósito correspondiente este mes.

El dinero proviene de fondos de contingencia que tiene el gobierno federal para el programa de SNAP, y en el caso de Puerto Rico, el PAN, indicó González Colón.

“El gobierno federal estará transfiriendo a Puerto Rico aproximadamente $150 millones que nos ayudarán a completar la cantidad de dinero que por las economías locales vamos a dar para los beneficiarios del PAN. Esto significa que tenemos el dinero para este mes de noviembre para sufragar los gastos de todas las personas que necesitan la ayuda de los cupones de alimentos y garantizar tener comida en su casa”, manifestó la mandataria a través de un vídeo publicado en su cuenta de Facebook.

La gobernadora se encuentra en España junto a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli, como parte de una misión comercial.

Los problemas para pagar la asistencia nutricional surgen ante el cierre del gobierno de los Estados Unidos, que inició el pasado 1 de octubre. El mismo se debe a que el Congreso federal no ha logrado aprobar el presupuesto.

En Puerto Rico, hay 1.2 millones beneficiarios del PAN.