La gobernadora Jenniffer González Colón se irá de viaje este sábado a España para liderar una misión comercial, en la que participarán varios jefes de agencias y 18 compañías puertorriqueñas.

La información se dio a conocer en un comunicado de prensa, en el que se planteó que el objetivo principal será ampliar la presencia de Puerto Rico en el mercado europeo y atraer inversiones a la Isla.

Se detalló que la agenda incluye reuniones con el sector privado, ministros y foros de discusión.

Junto a la gobernadora estarán el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón, cuya agencia organiza el evento, y la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA por sus siglas en inglés), Gabriella Boffelli, como enlace con agencias federales como la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglesa) y el Departamento de Estado federal.

“Gracias a estas misiones, nuestros empresarios tienen acceso a oportunidades que por ordinario no tendrían. En lo que va de año, 53 empresas se han beneficiado de estas misiones generando ventas de sobre $9 millones al momento. Esta próxima misión que tenemos hacia España es importante porque además de los lazos históricos y culturales que nos unen, España es el segundo país extranjero hacia donde más exportamos; en el Año Fiscal 2025 fue de $4.5 billones”, expresó la gobernadora.

Se indicó que más adelante se proveerá más información sobre las reuniones programadas y los avances producto de estas.

La secretaria de Estado, Rosachely Rivera, fungirá como gobernadora interina desde hoy sábado en la noche hasta el próximo miércoles, 5 de noviembre.