El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, aseguró que el aeropuerto regional Antonio Rivera continúa operaciones, tanto de pasajeros como carga, con total normalidad, luego que el gobierno de Estados Unidos pusiera en vigor una restricción a la actividad aérea al este de Ceiba, hasta el 31 de marzo de 2026.

“El aeropuerto regional Antonio Rivera está abierto y en total funcionalidad con vuelos llegando desde el aeropuerto regional José Aponte de la Torre en Ceiba, así como el aeropuerto regional Fernando Ribas Dominicci en Isla Grande, entre otros. La designación de ‘Espacio Aéreo de Defensa Nacional’ emitida ayer, viernes por la FAA, en nada afecta nuestro tráfico aéreo, ni tampoco los servicios de ambulancias aéreas”, explicó Corino.

La designación del FAA (Agencia Federal de Aviación) entró en efecto hoy, sábado, 1 de noviembre, y se extiende hasta el 31 de marzo de 2026. La misma se centra en un área rectangular al sur del municipio de Ceiba, toda sobre el mar.

“Esa designación detalla una zona restringida en Ceiba y al oeste de nuestra isla municipio de Vieques. Reiteramos que eso en nada impacta las operaciones aéreas, inclusive, en días que esa zona de ‘Espacio Aéreo de Defensa Nacional’ no se encuentre en utilización, aviones pueden volar por la misma, mientras no violenten las alturas de 2,500 de minino y 5,000 pies de máximo y que cuenten con autorización del FAA”, manifestó el Alcalde en declaraciones escritas.

“Tenemos comunicación directa con el Presidente de la Cámara de Representantes y otros funcionarios del gobierno, incluyendo directivos de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, la cual administra el aeropuerto en Vieques, sobre este y otros asuntos. De tener alguna duda o pregunta, pueden contactar la paginas oficiales del municipio en las redes sociales para aclarar cualquier inquietud”, terminó diciendo.

La designación del espacio aéreo al oeste de Vieques como 'Espacio Aéreo de Defensa Nacional’ trascendió el viernes y la FAA afirmó que “el Gobierno de Estados Unidos podrá usar fuerza letal contra la aeronave en vuelo si determina que representa una amenaza inminente para la seguridad”.

Se detalló que las restricciones abarcan el espacio aéreo desde los 2,500 pies hasta los 5000 pies (762-1525 metros) sobre el nivel del mar.

También, señaló que solo se autorizan en dicho espacio aéreo las operaciones de aeronaves participantes del Departamento de Defensa bajo la dirección del mismo.