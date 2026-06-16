Personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continúa trabajando en la reparación del Superacueducto, en Bayamón, luego de que se identificara una tercera rotura en la tubería principal que ha dejado a más de 112,000 abonados sin servicio de agua potable.

La gobernadora Jenniffer González Colón informó esta noche, a través de una transmisión en vivo por Facebook, que se espera que los trabajos culminen en las próximas horas y que “a eso de las 3:00, 4:00 de la mañana empiecen a abrirse las válvulas para que empiece a circular el agua del Supertubo y la gente pueda empezar a recibir el agua”.

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La mandataria indicó que los primeros abonados en recuperar el servicio serán los residentes de Bayamón y Guaynabo.

“La gente va a empezar a recibir esa presión (de agua) en la madrugada del martes”, aseguró la gobernadora.

Más temparano, el ingeniero Luis González, presidente ejecutivo de la AAA, había expresado durante una conferencia de prensa celebrada en la zona de la avería, que la agencia tenía la expectativa de culminar los trabajos de reparación durante el día de hoy.

“En 24 horas, más del 50% de la clientela que recibe de este punto en adelante podrán tener el servicio de agua con una expectativa de hasta 48 horas para aquellos puntos más lejanos, ahí nos referimos a las áreas de Gurabo y de Juncos que serían los últimos clientes que verían estabilidad en el sistema”, aseguró.

Por estabilidad, el funcionario se refirió a tanques llenos, presiones adecuadas y continuidad del servicio.

“Seguimos trabajando de manera continua, la expectativa es que podamos terminar en el día de hoy. De no haber inconvenientes, esperamos cumplir con la meta; si hubiese algún inconveniente, también de manera transparente vamos a estar anunciándolo, pero al momento seguimos trabajando con la expectativa de poder finalizar los trabajos el día de hoy y comenzar con la apertura”.

“De aquí no nos vamos hasta que terminemos”, insistió.

La avería mantiene sin servicio de agua a varios sectores de Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Carolina, Loíza, Caguas, Aguas Buenas, Gurabo y Juncos.