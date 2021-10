El presidente de HMS Ferries, Matthew Miller, defendió ayer el contrato de alianza público privada (APP) mediante el cual administrará el servicio de lanchas de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), pero su comparecencia a una vista pública conjunta en la Legislatura dejó con interrogantes a senadores y representantes.

El ejecutivo no pudo responder, entre otras cosas, por qué se negoció un contrato de APP a un costo fijo y no variable por 23 años, y por qué no se incluyó en el acuerdo el arrendamiento de naves a su empresa.

La falta de respuestas provocó que, en plena vista pública, el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, Javier Aponte Dalmau, planteara que el contrato se trabajó sin pensar en el “interés público”, y anticipara que evaluaría si, junto a residentes en Culebra y Vieques, acudirá al tribunal para impugnar el acuerdo con la privatizadora.

PUBLICIDAD

Aponte Dalmau es senador por el distrito de Carolina, que incluye a los residentes en ambas islas municipio. “Lo que estamos buscando aquí es probar al tribunal que este contrato es sumamente oneroso y que, en realidad, aquí se dio una negociación, de parte de HMS y de otras personas, de mala fe”, dijo el senador popular a Primera Hora.

HMS Ferries fue seleccionada, en octubre del año pasado, como el operador privado que se hará cargo del servicio marítimo mediante un contrato por 23 años. Según el acuerdo de APP, ascendente a $750,867,388.00, la compañía manejará las naves de la ATM.

Miller dijo, en la audiencia pública, que tienen seis naves alquiladas a la ATM. Esos arrendamientos, de acuerdo a las respuestas del ejecutivo, son producto de un requerimiento de propuestas que hizo la ATM, adicional a la APP. “No es un gasto adicional”, dijo Miller, en alusión al dinero mensual que recibe de la ATM como parte de la APP.

Afirmó que, cuando comenzaron con la APP, hallaron una situación urgente en el servicio de lanchas, y mencionó que, en la actualidad, trabajan en la implementación de un sistema de mantenimiento de embarcaciones e instalaciones basado en la web, un sistema de capacitación y calificación, un proceso de auditoría de seguridad, y en planes operativos y de emergencias para embarcaciones.

“En total, HMS ha proporcionado y está operando cinco de los seis buques actuales en operación en el servicio de la isla. Un sexto buque está en ruta y se integrará a la flota la próxima semana… Anticipamos plenamente que Cayo Largo e Isla Bonita volverán al servicio con HMS operando y manteniendo ambas embarcaciones en diciembre”, puntualizó Miller.