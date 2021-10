El Proyecto 1003 con el nuevo lenguaje sobre la vigencia de las pensiones logró esta noche los votos, tanto en el Senado como en la Cámara, un día después de que los presidentes de ambos cuerpos legislativos le informaron a la jueza Laura Taylor Swain que la ley habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) sería aprobada.

En el Senado, la medida pasó con el mínimo de votos en votación final de 14-13. Mientras, minutos antes, en una votación a viva voz, obtuvo 14 a favor y 11 en contra.

Los votos en contra fueron de los senadores populares Rosamar Trujillo, Elizabeth Rosa, Ada García Montes, Migdalia González, Ramón Ruiz Nieves y Rubén Soto.

También rechazaron el proyecto, los novoprogresistas Henry Neumann y William Villafañe; así como Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana; María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad y el senador independiente José Vargas Vidot.

El novoprogresista Gregorio Matías, quien había votado en contra en la primera votación, lo hizo a favor esta vez.

“Traidores, irresponsables, no olvidaremos”, gritaban desde las gradas algunos pensionados y manifestantes opuestos a la pieza legislativa.

En la Cámara, la medida fue llevada a votación poco después de ser aprobada en el Senado y también obtuvo luz verde.

En ese cuerpo legislativo hubo 34 votos a favor, 12 en contra, 2 abstenciones y 3 representantes no votaron. La medida se aprobó con votos mixtos a favor, con votos populares y novoprogresistas.

Se supo que alcaldes populares llamaron a legisladores de la colectividad pidiéndole que votaran en contra de la medida.

El lunes, varios alcaldes rojos, encabezados por el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, se reunieron con los líderes de Cámara y Senado en reclamo de un lenguaje específico para los municipios afectados por la reducción del Fondo de Equiparación.

Hoy, poco después de las 3:30 de la tarde, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, decretó un receso. Luego se circuló el segundo informe del proyecto en conferencia y este medio supo que el líder legislativo se reunió de forma individual con los senadores populares, pero varios se mantenían opuestos a la medida.

Nuevo lenguaje

El nuevo lenguaje del PC 1003 amarra la emisión de bonos a que no haya recortes a las pensiones. Una de las enmiendas modifica el Artículo 603 sobre separabilidad para establecer que “es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que no se hagan cumplir las transacciones de reestructuración y sus respectivas autorizaciones en los Artículos 103, 201 y 301 si se deja sin efecto, invalida o declara inconstitucional la condición suspensiva para evitar cualquier recorte de pensiones a empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o las disposiciones del Artículo 104 de esta ley”.

“Para propósitos de claridad quedará inmediatamente sin vigencia esta ley y cualquier transacción, emisión o gestión, relacionada si se procede con algún recorte a las pensiones de los empleados gubernamentales en el Plan de Ajuste o Restructuración”, sostiene el proyecto enmendado.

Se agrega además otro lenguaje, al Artículo 104 de la ley para proteger las futuras pensiones de los empleados activos hoy día en el gobierno y que acumulan dinero para su eventual retiro. Igualmente, en el Artículo 107 se reintroducen a la parte dispositiva del proyecto varios objetivos de política pública sujeto “a la disponibilidad de fondos”.

“La Asamblea Legislativa por la presente autoriza la emisión de Bonos de Obligación General y los JVCs sujeto a que la JSF radique para su confirmación por el Tribunal del Título III un Plan enmendado que elimine la Modificación del Beneficio Mensual según se define en el plan”, dispone el nuevo texto.

Además, condiciona la vigencia de la ley a que la JSF radique esa confirmación ante el Tribunal Federal como parte de la Ley Promesa.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, el lenguaje se mantuvo en que el sistema universitario recibirá una asignación fija de $500 millones por cinco años, del Fondo General, mientras que para los municipios se crea un fondo especial para el reciclaje, escombros y basura, sujeto a sobrantes del Medicaid.

“Esta negociación no es perfecta, ninguna negociación es perfecta, ninguna negociación va a proteger a todos los servidores públicos, pero sí están protegidos los municipios, sí están protegidos los fondos de la UPR”, dijo en un turno inicial en la sesión del Senado el portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau.

Sostuvo Aponte Dalmau que “la reducción de esta deuda va a darle un soberano alivio a las próximas generaciones de no tener que cargar con el carimbo de lo que este País pasó por 20 años”.

Algunos senadores de minoría reclamaron que no habían tenido participación en el comité de conferencias conformado en ambas cámaras para negociar los términos y alcance de la pieza legislativa.

El senador independiente José Vargas Vidot dijo que no ha tenido acceso a ningún documento relacionado con el trámite de la pieza legislativa.

“Se criticó el pasado informe de conferencia porque se no se le dio participación a las minorías y que hubo falta de transparencia, pero hay que ser consistentes porque hoy se pretende hacer lo mismo. Se pretende aprobar un informe negociado un domingo en la noche en un restaurant en Dorado. A este servidor no se le ha dado acceso a ningún documento, ni siquiera a un papelito. Este es un acuerdo entre líderes dl PNP y PPD y digo líderes porque muchos de sus miembros ni sabían del acuerdo”, sostuvo Vargas Vidot.

“¿Dónde está la participación?, ¿dónde está la transparencia?, cuestionó el senador independiente. “Quieren tapar sus errores y su complicidad en la crisis de esta deuda, quieren sepultar a los municipios, a la Universidad de Puerto Rico y las cooperativas y sobre todo van a hipotecar el futuro de Puerto Rico con una deuda insostenible. El pueblo no olvidará la risueña foto con la que sellaron ese acuerdo”, expresó.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve dijo que lo que se propone aprobar esta tarde la Legislatura “es una ilusión óptica”.

“Es un plan de ajuste desbalanceado. No puede ser bueno un plan que nos impone dilucidar cualquier controversia en el distrito sur (de Nueva York), que es bueno para los bonistas… Nadie está diciendo que no se pague, pero que se paguen en condiciones que no nos asfixien como País”, dijo la legisladora.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista (PIP), también consumieron turnos en contra.

“No garantiza las pensiones ni las del futuro y nos quita las compensaciones definidas. Ninguna enmienda garantiza nada. No hay enmienda que pueda salvar esta medida”, dijo Bernabe.

Mientras, Rivera Schatz arremetió contra las minorías por no haber radicado un informe con propuestas. “Las minorías tienen derecho a radicar un informe de minoría con fundamentos, no con ademanes de pasarela, pero no lo han hecho. Ninguno ha radicado un informe para plantear en blanco y negro sus argumentos, para proponer una nueva alternativa, es la retórica de hemiciclo para hacerse ver como portavoces de un pueblo”, dijo.