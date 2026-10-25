La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la distribución de $20 millones para el Programa de Ama de Llaves, destinados a fortalecer los servicios de asistencia en el hogar que reciben las poblaciones elegibles en 65 municipios, informó este domingo la gobernadora Jenniffer González Colón.

Los fondos, incluidos en el presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2027, permitirán ofrecer servicios de nutrición, higiene, cuidado personal, asistencia en el hogar y apoyo a la salud, entre otras ayudas de bienestar social.

La distribución contempla $15 millones asignados conforme a los criterios utilizados durante los años fiscales 2025 y 2026, tomando en cuenta factores demográficos, niveles de ingresos y la capacidad fiscal municipal. Otros $5 millones se distribuirán conforme a un plan elaborado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para garantizar un nivel mínimo de apoyo a los municipios participantes.

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La JSF estableció que ninguno de los 65 municipios recibirá menos fondos que durante el año fiscal 2026. La aprobación fue notificada mediante una comunicación oficial fechada el 19 de octubre, en respuesta a una solicitud presentada por la OGP el 18 de septiembre.

Entre las asignaciones aprobadas figuran las siguientes:

Juana Díaz: $550,000

San Sebastián: $550,000

Río Grande: $499,800

Cabo Rojo: $494,000

Isabela: $492,100

Camuy: $484,800

Manatí: $483,000

Aguada: $453,700

“Desde nuestra administración hemos sido consistentes en reconocer el papel fundamental de los municipios como primera línea de servicio a nuestra gente. Esta distribución responde a criterios objetivos y permite que los recursos lleguen a las comunidades de acuerdo con sus necesidades. Continuaremos trabajando para fortalecer los programas que ofrecen asistencia directa y alivio a las familias”, afirmó la gobernadora en el anuncio.