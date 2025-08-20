El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció este martes la aprobación de un ajuste salarial para 2,543 maestros activos bajo el Programa de Carrera Magisterial, junto con el pago retroactivo de dos meses, que será desembolsado en la segunda nómina de agosto.

El aumento fue aprobado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y representa un desembolso anual estimado en $17.3 millones. Los educadores beneficiados recibirán ajustes salariales que fluctúan entre $49.50 y $1,100, dependiendo de los méritos acumulados y su participación en el programa. El pago recurrente comenzará a reflejarse a partir de la primera quincena de septiembre de 2025.

“Este ajuste salarial proporcionará justicia a estos sobre 2,000 docentes que se prepararon para brindar una mejor educación a nuestros estudiantes. Reconocemos y valoramos su esfuerzo en continuar adiestrándose y profesionalizándose”, expresó Ramos Parés. Además, señaló que el equipo de trabajo continúa gestionando el pago total del Programa de Carrera Magisterial, cuya evaluación cubrió expedientes hasta el 30 de junio de 2025, correspondientes a los años 2014, 2015 y 2024.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón destacó que este esfuerzo “no solo pone al día deudas pendientes, sino que también reconoce el compromiso de nuestros maestros con su desarrollo profesional y el futuro académico del país”.