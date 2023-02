La Cámara de Representantes aprobó hoy una medida de enmiendas a Ley de la Alerta Ashanti para dejar claro que el estatuto le aplica a jóvenes varones de 18 años en adelante.

La pieza legislativa recibió el aval unánime de los representantes y pasa a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

“Es un proyecto de administración (La Fortaleza). Lo que estamos buscando es extender aún más la protección de la alerta Ashanti no solo de personas desparecidas, sino bajando de edad. Se pretende que se pueda extender hasta jóvenes de 18 años”, dijo el portavoz de la mayoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

La alerta Ashanti se activa por la desaparición de personas con discapacidad física o mental, la alerta Amber cuando menores de 18 años son secuestrados o privados de la libertad y la alerta Rosa es para casos de desaparición forzosa de mujeres por violencia de género o delitos de naturaleza sexual a partir de los 18 años de edad.

El legislador novoprogresista dijo que la alerta Ashanti demostró efectividad en el reciente caso de la joven madre de 29 años, Celivelys Rivera Santiago, quien estaba desparecida y tras una búsqueda de tres días, fue encontrada ayer lunes en los predios de la Finca El Pozo, en Canóvanas, luego que fuera divisada por vecinos del área.

“En el caso de esta joven perdida no solo se movieron los recursos del gobierno, sino de la comunidad y la alerta Ashanti lo que busca es que se muevan rápido los recursos”, indicó Méndez Núñez, quien dijo que en el caso de Rivera Santiago el mecanismo de alerta a través de mensajes en celulares y billboards, se activó a tiempo.

“Hay un protocolo para eso, no puedes declarar una persona desaparecida sino transcurre un período de tiempo”, sostuvo el legislador novoprogresista.

El portavoz de la mayoría popular en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, dijo que el sistema “funcionó”, pero cuestionó el tiempo que tomaron las autoridades en activar la alerta.

Rivera Santiago fue reportada desaparecida por su esposo, Benjamín Rivera, quien se desempeña como locutor en TeleOnce desde el pasado sábado 11 de febrero. La joven fue vista por última vez en su residencia en la Calle 17 de la urbanización Alturas de Campo Rico en Canóvanas.

“Mi preocupación es que, aunque la ley ‘ad verbatim’ diga que hay que esperar 24 horas para comenzar un proceso de declaración de persona desaparecida, la realidad es que, si la información es en caliente, de que hay peligro de atentado contra la integridad de esa persona, pues no esperen las 24 horas. Hay que comenzar el mínimo de alerta. Nadie va a morir por usar los billboard más temprano o más tarde”, indicó Matos García.

El legislador popular dijo que “si las autoridades necesitaran alguna enmienda particular, que yo no la identifico con la interpretación de la Ley Ashanti, no hace falta, pero vengan”.

“Si una dama desaparece y la información familiar, de los vecinos y de testigos en otros municipios es de carácter continuo y fluido, no esperemos 24 horas”, agregó el legislador por el distrito de Carolina.