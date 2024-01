El Senado aprobó en la tarde de hoy un proyecto de ley que prohíbe al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) revocar la exoneración de la propiedad a un contribuyente que se traslade de forma temporera a la residencia de un pariente de 60 años o más para cuidarlo.

El Proyecto del Senado 1258, que pasa al escrutinio de la Cámara, recibió 21 votos a favor y cuatro en contra de los novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla, Gregorio Matías y Carmelo Ríos Santiago.

La medida, que busca enmendar el Código Municipal, indica en su exposición de motivos que los cambios demográficos continúan reflejando una tendencia hacia el aumento en la población de adultos mayores y, por razones económicas, muchas personas se han visto obligadas a mudarse a la residencia de sus parientes de la tercera edad para brindarles el cuidado y la atención que necesitan.

Sin embargo, dice la pieza legislativa, de la autoría de la senadora, Rosamar Trujillo Plumey, que “en muchas ocasiones” a estas personas cuidadoras se les ha revocado la exoneración contributiva sobre sus propiedades inmuebles bajo el fundamento de que para fines residenciales han dejado de vivir en el inmueble exonerado.

“Lo más ridículo de esto, es que por otro lado, hay alrededor de 100 mil unidades en Puerto Rico que son estorbos públicos que siguen gozando de la exoneración contributiva como residencia principal. Esas 100 mil llevan 10 y 15 años gozando de exoneración y nadie les mete mano, pero una casa que entonces está seis meses sin alguien y no es un estorbo público, a esa sí, le queremos quitar la exoneración. Es inaudito y una falta de sensibilidad también”, aseveró en un turno a favor, el senador del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza Gómez.

El senador independiente, José Vargas Vidot también se expresó favor de la intención legislativa. “Lo que está planteando la senadora en este proyecto debe ilustrarnos cuáles deben ser las políticas públicas que este momento parecen ser inexistentes. La mayoría de las veces que se habla de adultos mayores en este gobierno se hace desde una contemplación puramente publicitaria y mediática. Lo que está señalando la senadora es el estado de vulnerabilidad del adulto mayor en Puerto Rico”, sostuvo el salubrista.

Vargas Vidot dijo que el proyecto “también es importante porque la mayoría de las hipotecas que se ejecutan son de personas que en su retiro los gobiernos les han fallado enviándolos a la oscura indigencia”.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén indicó a su vez, que la pieza legislativa saca a relucir una contradicción en la Carta de Derechos de las Personas Adultas Mayores y la obligación que impone la ley a las personas de cuidar de sus adultos mayores.

“Hay como un desfase muy grande entre los derechos y las obligaciones y lo que yo le voy a llamar el castigo a cuidar y a ser cuidado. Ese desfase castiga a la persona que cuida, pero también castiga a la persona que necesita el cuido. Ese trabajo no remunerado que asumimos familiares de personas que necesitan ser cuidadas lo hacemos sin ningún tipo de remuneración y sin embargo, no se sigue promoviendo la política pública necesaria para que el cuido no sea un trabajo adicional, sino que pueda hacerse de una manera donde el Estado asuma también su responsabilidad de apoyo al cuido y a las familias que tienen personas que necesitan ser cuidados”, indicó Rivera Lassén.

Medida a favor de inmigrantes

El Senado le dio el aval hoy a un proyecto de ley que enmienda la Ley de la Oficina de Orientación y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico, adscrita al Departamento de Estado para que cree y mantenga actualizado un catálogo de entidades públicas, tanto estatales como federales y del tercer sector, locales e internacionales que brindan servicios y apoyo a inmigrantes, independientemente de su estado migratorio.

La pieza legislativa (PS 1357), que va a la Cámara, obtuvo 23 votos a favor y dos en contra.

“De esta manera, se agiliza la localización de los servicios necesarios para las personas inmigrantes, mientras que todas las entidades que brindan los mismos mantienen un perfil actualizado de sus servicios en un solo instrumento, el cual es conocido y compartido por todas estas”, expresó el senador Héctor Santiago Torres, uno de los autores de la medida.

Con 17 votos a favor y siete en contra se aprobó igualmente, el Proyecto del Senado 1310, que busca enmendar la ley orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para que el secretario de la agencia venga obligado a referir determinados asuntos al Departamento de Justicia para que evalúe si ha cometido conducta criminal e inicie el procesamiento correspondiente. Esta medida también pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

El senador Ramón Ruiz Nieves, autor de la propuesta dijo que en casos en los que el Departamento identifique prácticas engañosas, el secretario del DACO debe referir el asunto al Departamento de Justicia. “Pese a que un consumidor presenta una querella a un comerciante reincidente, al final del camino, solo se le da una amonestación y sigue siendo una práctica engañosa. Esto obliga al secretario de DACO a investigar si el comercio lo hace de manera maliciosa, y de ser así, lo envíe a la oficina del secretario de Justicia para tomar mayores medidas”, sostuvo Ruiz Nieves.

Además, fue refrendado el Proyecto de la Cámara 1589 para declarar el segundo sábado de febrero de cada año como Día del Cine Puertorriqueño”.