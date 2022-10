Al culminar hoy una jornada de ocho vistas públicas, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, dijo que solo dos de los cinco proyectos relacionados al tema del aborto tienen “posibilidades”, pero no pudo asegurar que las medidas sean llevadas a votación en la presente sesión ordinaria que concluye a mediados de noviembre próximo.

El legislador se refirió al Proyecto de la Cámara 1403, que busca ratificar, defender y codificar mediante ley el aborto reconocido al amparo del derecho a la intimidad contenido en la Constitución de Puerto Rico y el Proyecto del Senado 693, que prohibiría la terminación de un embarazo después de las 22 semanas de gestación.

El legislador dijo que le va a pedir a la delegación popular que celebre un caucus para tomar una determinación, pero el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara determinó en agosto pasado, que no llevaría a votación ninguna medida sobre el controvertible tema del aborto.

Aponte Rosario dijo que no hay ambiente para que las medidas pasen el cedazo de la comisión que preside. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Habría deseado que pudiéramos llegar a un consenso, establecer un informe bien amplio, con un proyecto sustitutivo que recogiera lo más importante de cada proyecto, pero ya estoy abandonando esa expectativa. Yo creo que aquí no hay manera de llegar a un consenso, la gente está demasiado firme en sus posturas y son demasiado contrarias una a las otras”, indicó Aponte Rosario, representante por el distrito representativo 26 (Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo).

Aponte Rosario dijo que hay varias alternativas, como redactar informes negativos de las medidas que no gocen del respaldo de los miembros de la Comisión de lo Jurídico o llevar los proyectos de ley a un markup (votación interna de la Comisión) y si logran mayoría de votos bajarían al pleno de la Cámara. Añadió que tiene una recomendación al caucus, pero se la reservó. Tampoco dijo si favorece alguno de los proyectos.

El legislador popular sostuvo que no tienen posibilidades de pasar el cedazo de la comisión, el Proyecto de la Cámara 1084, que prohibiría el aborto luego de la detección del latido cardíaco; el PC 1410, que propone llevar el tema del aborto a un referéndum; y el PC 715, que tipificaría como doble asesinato la muerte violenta de una mujer embarazada.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo por su parte que la Comisión de lo Jurídico aún continúa atendiendo “a todos los sectores con interés” sobre las medidas relacionadas al aborto. “Una vez culmine este proceso, analizaremos el insumo y las recomendaciones de la Comisión para emitir nuestra opinión”, indicó el líder cameral.

Mientras en la última ronda de vistas, que se prolongó durante todo el día de hoy, dos doctoras en Piscología de la Universidad de Puerto Rico (UPR) argumentaron que el Proyecto del Senado 693, que restringe el aborto a partir de las 22 semanas de gestación, deja fuera las implicaciones y vicisitudes de cada mujer, tratándolas como “incubadoras más que como seres humanos”.

“Consideramos que es cada mujer, y no el Estado, quien debe decidir si interrumpe o no un embarazo ya que dicha decisión, desde nuestra larga trayectoria de trabajo, se toma luego de la ponderación correspondiente”, sostuvo Milagros Méndez Castillo, quien hizo claro que su ponencia era a nombre de todo el Departamento de Psicología de la UPR, Recinto de Río Piedras.

En representación del Colegio de Abogados y Abogadas, la licenciada Josefina Pantojas consignó que “no existe una crisis en nuestro país sobre el aborto, pero sí hay dificultades para que las mujeres y personas gestantes más vulnerables, por razón de pobreza o ubicación geográfica, tengan acceso a servicios”.

El gremio solo favoreció del PC 1403 y rechazó el PS 693, PC 1084, PC 715 y PC 1410. En iguales términos se expresó el Colegio de Trabajadores Sociales, que estuvo representado por Elba Betancourt Díaz.

También comparecieron por primera vez a las vistas dos grupos religiosos a favor del aborto y de los derechos reproductivos de la mujer.

“Nuestra postura no representa ninguna denominación, somos un grupo de mujeres de fe, como reconocen las iglesias, la libertad de conciencia”, indicó Ilia M. Vázquez Gascot, del grupo Mujeres de Fe, de la Pastoral de Mujeres y Justicia de Género del Consejo Latinoamericano de Iglesias. Vázquez Gascot se expresó en contra del PS 693 y del PC 1084.

Relató que en su práctica como psicóloga comunitaria, una mujer cristiana le compartió haberse practicado un aborto producto de una relación matrimonial, tras el nacimiento de tres hijos y movida por su situación de violencia doméstica que incluía amenazas con armas.

“Su argumento era que si esa criatura estaba experimentando el mismo sufrimiento que ella, no podía hacerle eso… La pregunta que se hacía no era si el aborto era bueno o malo, la pregunta era qué debía hacer en función de su realidad y circunstancias. Las mujeres no tienen temor y culpa por la decisión que toman, el temor que experimentan es por el ambiente de estigma y culpa, por las repercusiones familiares, laborales, sociales y hasta eclesiales que experimentan tras la decisión”, sostuvo Vázquez Gascot.

Otro grupo religioso, Católicas por el Derecho a Decidir (CFC, en inglés), se expresó también a favor del PC 1403, que busca crear la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes.

El Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL, en inglés) solo favoreció el 1403 y el PC 715 con enmiendas.

Además del presidente de la Comisión, Aponte Rosario, solo participó en la vista de hoy la portavoz del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz, quien defendió el proyecto de su autoría sobre el latido cardíaco.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, uno de los autores del PC 1403, dijo por su parte que han sido unas vistas públicas “extensas”, a las que comparecieron diversas personas.

“El norte ha sido el aspecto científico, cómo las doctoras y doctores plantean que ahí hay unos proyectos que son innecesarios, que atentan contra el conocimiento científico y de que hay un marco regulatorio que ellos utilizan... Esperaría que la Comisión de lo Jurídico les de un informe negativo a todos estos proyectos de ley excepto al que nosotros estamos apoyando (PC 1403), sostuvo Márquez Lebrón.