William Villafañe Ramos y Elmer Román González se presentaron unidos y en un ambiente de camaradería hoy, tras la contienda primarista en la que el legislador derrotó al militar en la carrera por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la comisaría residente en Washington.

Luego de compartir un desayuno en un establecimiento en Puerta de Tierra, Villafañe dijo que trabajará por la unidad, mientras el ex capitán de la Armada de Estados Unidos, no descartó ocupar una posición en el gabinete de gobierno si la ahora presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, ganara la gobernación el 5 de noviembre próximo.

Ambos políticos reconocieron que los constantes apagones y fallas en el servicio de energía eléctrica pesaron en el electorado penepé que rechazó la candidatura a la reelección del gobernador Pedro Pierluisi y escogió a González Colón para encabezar la papeleta de la Palma.

“El capitán Elmer Román y yo nos conocemos de antes del proceso primarista, teníamos buena relación entonces, mantuvimos una buena relación durante el proceso de la primaria y hoy, tenemos esa misma buena relación. Quiero agradecer al capitán porque la política no es fácil, es algo muy fuerte. Para uno hacerse disponible a estas candidaturas hay que resistir muchos ataques que no son merecidos, que son infundados”, dijo Villafañe en declaraciones a periodistas,

Distinto a la campaña primarista entre Pierluisi y la comisionada residente en la que reinaron los ataques personales, Villafañe indicó que la campaña entre él y Román “ha sido un ejemplo para la política”.

“Resaltamos incluso atributos, Elmer de mi persona, y yo de Elmer. Hoy puedo resaltar igual que antes, su capacidad, sus talentos, sus atributos, su servicio militar, su servicio aquí y al mismo tiempo su amor por Puerto Rico”, indicó el legislador. “Aquí ya no hay dos equipos, aquí hay uno solo, que está enfocado y cree en luchar por la estadidad para Puerto Rico”, agregó.

Román dijo que “lo importante es que quisimos llevar una campaña de altura, de ideas” y pidió a Villafañe que se sume “al trabajo que ha hecho Jenniffer en Washington”. Agradeció al electorado que lo favoreció y dijo que pondrá a disposición de Villafañe sus propuestas primaristas.

“Siempre voy a estar a la disposición del pueblo, Puerto Rico siempre primero”, dijo Román, quien fue secretario de Seguridad Pública en 2019 y secretario de Estado en 2020, confirmó que por ahora, se reintegra a su puesto de trabajo en el gobierno federal, en el Pentágono. No obstante, dijo que consideraría algún cargo en el gabinete, si Jenniffer González resulta victoriosa en noviembre.

“Puerto Rico necesita líderes que entiendan la complejidad y los asuntos que tenemos y que también conozcan Washington para ayudar a mover las cosas. Mi enfoque será que tanto Willie (Villafañe) como Jenniffer, salgan triunfantes ahora en noviembre y el futuro dirá qué va a traer, pero no estoy visualizando ninguna próxima campaña política”, dijo Román.

“Jenniffer y yo siempre vamos a ser un equipo, pero ahora tenemos que ganar y después, ella determinar qué va hacer con su gabinete… Siempre voy a estar disponible por Puerto Rico, siempre y cuando sea en el área correcta en la que uno pueda ser efectivo”, sostuvo el militar de carrera.

Villafañe dijo por su parte, en la contienda por Washington, en la que mide fuerzas con Pablo José Hernández Rivera, entre otros candidatos, mantendrá “una campaña de respeto, voy con todo” contra el joven abogado, nieto del fenecido Rafael Hernández Colón.

“Las diferencias ahí si son bien marcadas, no solo en términos de visión filosófica de lo que representamos. Una persona que hoy día plantea que Puerto Rico no es una colonia, eso es enajenación de la realidad del pueblo puertorriqueño, es remar en la dirección contraria”, expresó. Dijo que Hernández Rivera “no tiene experiencia” y con esa visión, “no es su momento nunca para una candidatura ni a la comisaría residente ni a la gobernación, que es realmente su aspiración”.

Sobre la crisis energética, Villafañe reclamó haber legislado a favor de los abonados del sistema eléctrico. “He sido consistente en ello y como comisionado residente hay mucho que podemos hacer, hay una inversión de casi $12 mil millones para renovar prácticamente nuestro sistema energético, velar que ese dinero se utilice y se maximice de la forma adecuada lo más pronto posible”, indicó.

“Estamos en un proceso de reconstrucción del sistema energético, yo no estoy satisfecho, al igual que no lo está el pueblo. Llevo viviendo en Bayamón más de 20 años, a mí también se me va la luz, yo también tengo una plantita eléctrica, también se me dañan los enseres eléctricos y por eso, he mantenido ese mensaje de insatisfacción. No estoy satisfecho con el trabajo que se ha estado haciendo por parte de las empresas que están bregando con eso ahora, espero que mientras perduren esos contratos, la cosa mejore”, dijo al agregar que apoyará las gestiones de Jenniffer González para que esos trabajos se agilicen y el sistema se estabilice.