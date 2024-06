El aspirante a la candidatura a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Elmer Román, aceptó finalmente su derrota en la contienda primarista a eso de las 11:00 de la noche del martes.

En un mensaje publicado a través de la red social X -antes Twitter-, Román indicó no haber logrado el resultado que esperaba, aunque no nombró ni felicitó a su contrincante y quien resultó ganador en la primaria, el senador William Villafañe.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que me brindaron su apoyo durante esta campaña para Comisionado Residente. Aunque no logramos el resultado que esperábamos, estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que creyó en nuestra visión y se unió a nosotros en este esfuerzo... Este no es el fin de nuestro camino, sino un capítulo más en nuestra continua lucha por el bienestar e igualdad para nuestra isla”, escribió Román.

“Seguiré trabajando con la misma pasión y compromiso por los valores y las metas que nos unieron”, agregó en la publicación, que acompañó de varias fotos de lo que aparentan ser sus recorridos por la Isla durante la campaña.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que me brindaron su apoyo durante esta campaña para Comisionado Residente. Aunque no logramos el resultado que esperábamos, estoy profundamente agradecido por cada uno de ustedes que creyó en… pic.twitter.com/UvTL2tg5C4 — Elmer Roman (@ElmerRomanPR) June 5, 2024

Villafañe y Jenniffer González, quien resultó favorecida en la contienda por la candidatura a la gobernación del PNP, se encontraron el lunes en un pasillo de un canal de televisión (Telemundo) y en cámara se saludaron y acordaron hablar próximamente.

Ayer la comisionada residente se reunió con los alcaldes y legisladores del PNP con miras a “unir” el partido tras el evento primarista. Se anticipó que ya hay un encuentro programado entre González y el gobernador Pedro Pierluisi.