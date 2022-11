Una querella contra la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán Crespo, en la que se alegaba uso indebido de equipo y personal de la corporación por parte de la funcionaria, fue archivada por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, conforme a la recomendación del Departamento de Justicia, debido a que la prueba requerida para designar un fiscal no se encontró.

El caso comenzó luego que Justicia recibiera una correspondencia anónima en la que se alegó que Pagán Crespo usó de manera indebida un vehículo oficial, así como personal de su oficina para funciones contrarias a las asignadas.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) de Justicia concluyó que no se identificaron actuaciones fuera de la ley o que no estuvieran vinculadas a sus responsabilidades. Señaló, además, que las responsabilidades de Pagán Crespo no se circunscriben a ocho horas diarias ni de lunes a viernes, y que al ser una agencia de primera repuesta, la presidenta debe estar disponible las 24 horas del día.

Asimismo, la Dipac indicó que examinó las transacciones de AutoExpreso en relación a la querella, y que luego de este análisis se concluyó que la ingeniera no incurrió en conducta delictiva.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, al concurrir con Justicia, ordenó archivar el caso.