A menos de una semana para las elecciones generales, el panorama en varios pueblos del sur está que arde con acusaciones de vandalismo y hasta la quema de propaganda.

En Ponce, el candidato del Partido Popular Democrático, Luis Irizarry Pabón, denunció que ha perdido cerca de $4,300 por el daño a una serie de carteles, unos con grafiti y otros ardieron en fuego.

El equipo de campaña Irizarry Pabón señaló que, entre la propaganda quemada el pasado fin de semana, hay un letrero de 30 pies que estaba instalado en la carretera PR-10, además de un cartel en la avenida Baramaya.

“Es una lástima que se recurra a este tipo de ataque porque, aunque podamos tener pérdida material y nuestro equipo de campaña tenga que dedicar tiempo a subsanar ese ataque, la realidad es que a quien le hacen daño es a ellos mismos; a su candidata o candidato”, expuso el médico internista sin hacer alusión directa a un bando en particular.

Sin embargo, manifestó que “esto demuestra desesperación de la oposición”, mientras insistió en una campaña respetuosa, seria y que se concentre en el debate de ideas, “en lugar de mancillar reputaciones, dañar propaganda y faltarle el respeto a base de mentiras”.

Por su parte, el director de campaña de la alcaldesa María “Mayita” Meléndez, José Alberto Reyes Feliciano, se distanció de ese tipo de acto y aseguró que no se siente aludido ya que no permite “ni palabras soeces” por parte de ningún integrante de su equipo.

“Eso no está en nuestra campaña, está completamente desautorizado y yo he sido claro con nuestro equipo de trabajo, vamos a seguir con la campaña que siempre hemos llevado a cabo que es una de ideas, de altura. Inclusive, lo condeno y estoy bien claro; está prohibido. (Ellos) no han vinculado a nuestro partido, así que no me voy a sentir aludido porque sus expresiones han sido generales.”, enfatizó.

Asimismo, recordó que durante la campaña primarista “le hicieron grafiti a las fotos de la alcaldesa que se pone en los cristales, dañaron propaganda y trataron de manejar una de las cerraduras de nuestro comité”.

Mientras que, en Santa Isabel, el ambiente político partidista también está candente. Sobre todo, desde que el vicepresidente de la Legislatura Municipal, Moisés Marrero Reyes, quitó su endoso al alcalde Enrique Questell para apoyar al candidato del opositor Partido Popular Democrático, Rafael “Billy” Burgos Santiago.

Allí destruyeron algunos rótulos instalados en terrenos privados del barrio Playa.

“Rechazo categóricamente todo tipo de vandalismo a rótulos o propaganda partidista. Nuestra campaña no apoya estos actos. A una semana de las elecciones que el derecho a la democracia y la libertad de expresión se mantengan siempre”, publicó Questell Alvarado en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Marrero Reyes explicó que su decisión de retirarle el endoso al incumbente es debido al aparente abandono del pueblo y “el pueblo está pidiendo a gritos un cambio”.

“El alcalde ha establecido un mecanismo de trabajo donde allí se hace lo que él diga, donde él diga y como él diga. Al punto de que todas las decisiones que él ha estado tomando, con nombramientos que requieren la aprobación de la Legislatura Municipal, él lo está haciendo por orden ejecutiva, sin el aval de la legislatura y eso es una violación de ley”, sentenció al afirmar que seguirá siendo “estadista y penepé”, pero para la gobernación votará por el candidato del Proyecto Dignidad.

Cabe destacar que Marrero Reyes no es el único líder novoprogresista que retiró su apoyo al alcalde Questell Alvarado, pues otro de los que se bajó del barco es el presidente de la Legislatura Municipal, Pedro Juan Rodríguez.

No obstante, “yo no voy a votar popular por supuesto, pero no voy a endosar a Enrique Questell en este cuatrienio para alcalde. Espero que este pueblo haga un cambio… las cosas aquí se están haciendo como dictadores, no le preguntan a nadie y eso no puede ser así, este pueblo necesita un cambio”.

“El pueblo también tiene que despertar y tiene que mirar a sus alrededores para que su pueblo progrese. Yo soy penepé y voy a votar por Pierluisi, pero aquí en Santa Isabel no endoso al alcalde”, insistió mientras dijo que la papeleta municipal “se va en blanco”.

De otra parte, recientemente el alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, reportó daños ocasionados a la propaganda política del Partido Popular Democrático en ese municipio para un total aproximado de $1,700 dólares.

Esto fue en la carretera PR-702, intersección con el desvío 238 del barrio Palmarejo.