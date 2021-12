El alcalde de Arecibo, Carlos ‘Tito’ Ramírez Irizarry informó de la disponibilidad de fondos federales para atender específicamente los casos de familias que estén sufriendo necesidades especiales que les impidan el pago de renta o las facturas de agua o luz.

“Mediante los fondos de ‘Emergency Solutions Grant’ (ESG-CV), podemos ayudar en casos específicos. Ciertamente hay casos donde es importante dar un poco de alivio y ayudar para salir adelante. Pasa en Arecibo y todo el país. Para las personas que interesen información adicional, deben comunicarse en horas de oficina con el 787-333-2022 o 939-334-7493 del Departamento de Desarrollo Municipal, Programa de Soluciones de Emergencia”, detalló el alcalde.

PUBLICIDAD

El ‘Emergency Solutions Grant’ está destinado para personas sin hogar o en riesgo de perder su hogar. El mismo surge del ‘Homeless Emergency Assistance and Rapid Transition to Housing Act of 2009′ (HEARTH Act), que entró en vigor el 20 de mayo de 2009. Sus objetivos, entre otras disposiciones, son prevenir que familias e individuos lleguen a ser personas sin hogar.

Los servicios a los ciudadanos que cualifiquen incluyen servicios psicológicos con profesionales contratado a esos fines, servicios médicos con personal cualificado, actividades de alcance comunitario, ‘rapid rehousing’ y prevención. Existen varias disposiciones, como Alcance en la Calle, ‘Street Outreach’, Albergue de Emergencia, Albergue de Emergencia Temporero, Prevención de la falta de vivienda y Realojo Rápido (RRH).

“Dependiendo de cada caso en particular, los servicios incluyen el manejo de casos, servicios de salud mental de emergencia, transporte, entre otros. Por eso es tan importante que las personas interesadas llamen a los teléfonos arriba indicados para atender cada caso”, finalizó el alcalde.