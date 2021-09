Arecibo es la ciudad con mayor nivel de vacunación contra el COVID-19 en todo Estados Unidos con un 99% de su población hábil ya inoculada, según alegó el alcalde Carlos ‘Tito’ Ramírez al citar datos publicados por el diario The New York Times.

El primer ejecutivo dijo que no le sorprende haber alcanzado esa meta, ya que afirmó que “hemos trabajado duro” para lograrlo.

“Realmente hemos trabajado duro desde que llegamos en enero, definitivamente han sido muy efectivas las clínicas de vacunación en horario nocturno, hasta las 9:00 p.m., identificar las zonas más aisladas y atenderlas de manera especial, y sobre todo la organización de nuestro equipo de trabajo, que dirige la epidemióloga Yanira Ortiz. Esa es la razón de que tengamos el 99% de la población debidamente vacunada”, señaló.

Ramírez indicó que las cifras que ubican a Arecibo con el 99% de la población vacunadas salió en un reportaje de The New York Times publicado ayer, viernes, que se titulaba ‘Tracking Coronavirus in Puerto Rico: Latest Map and Case Count’.

Se informó que Guaynabo está en séptimo lugar, Bayamón está en décimo lugar y Ponce en la vigésimo primera posición.

El alcalde agradeció, además, el apoyo y asistencia constante del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, y a su equipo de trabajo, así como los grupos comunitarios y entidades sin fines de lucro que han cooperado en la vacunación.

“Ciertamente, la pandemia continúa y nosotros estamos listos para la aplicación de la tercera dosis a las personas que lo requieran. Nosotros hemos estado además bien atentos a la población de encamados”, dijo.

El municipio de Arecibo es el de mayor extensión territorial en Puerto Rico, con unos 90,000 habitantes. Solo los mayores de 12 años pueden vacunarse.