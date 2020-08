El voto adelantado de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la que su supone voten unos 28,000 electores, arrancó este sábado con un sinnúmero de problemas, que en esencia están relacionados a que en muchos pueblos las papeletas de votación no han llegado.

“Esto ha sido un fracaso”, denunció el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, quien llamó a Primera Hora a dar la denuncia.

Enfadado, señaló que a las 10:00 a.m. todavía tenía colegios de votación sin abrir, porque las papeletas le llegaron pasadas las 8:00 a.m.

Cruz explicó que las papeletas llegan hasta las Junta de Inscripción Permanente (JIP) y allí se dividen por colegios de votación. Una vez en los colegios, los funcionarios tienen que firmar cada hoja de votación para poder permitir la entrada de electores.

Según contó, la situación es peor para la zona oeste. Comentó que las papeletas de Cabo Rojo están destinadas a llegar a las 12:00 p.m.

A las 11:30 p.m., tampoco habían papeletas en Naranjito, Aguadilla, Añasco ni Hormigueros, informó el representante Electoral del candidato a la gobernación Pedro Pierluisi, Edwin Mundo.

El nuevo Código Electoral estipuló que esta votación para los electores que solicitaron el voto adelantado se supone se efectuara de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Además, incluyó que las personas mayores de 60 años o en alto riesgo de contraer el coronavirus podían haber solicitado votar con anticipación para evitar contagios.

No obstante, la Comisión Estatal de Elecciones comenzó en altas horas de la noche la distribución de maletines a los 400 colegios de votación que se abrirían para este proceso. A media mañana, la distribución no había concluido, principalmente para los pueblos más lejanos.

En estas primarias del PNP, cuya fecha del evento general es el próximo domingo, 9 de agosto, se enfrentan la gobernadora Vázquez y el excomisionado residente Pierluisi. El vencedor irá por la gobernación en las próximas elecciones generales del 3 de noviembre.

Para el Partido Popular Democrático, este voto adelantado será el próximo, 8 de agosto, mientras que las primarias generales serán el domingo, 9.

En este adelanto en las urnas para el PNP, el arranque fue irregular.

“En Ceiba nunca llegó el camión anoche. Llegaron los maletines a las 8:00 a.m. Esto ha sido un fracaso. Para colmo vinieron incompletas las papeletas. En Carolina tenemos unidades sin papeleta de la gobernación”, denunció Ángelo Cruz, quien dirige la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez en la región de Fajardo.

El alcalde de Guánica, Santos Seda, estaba más indignado todavía. Denunció que a las 10:15 a.m. todavía no habían llegado las papeletas y desconocía cuándo podría recibirlas.

“Todavía las papeletas no han llegado y son la 10:15 a.m. Me siento indignado y las personas de mi pueblo se tienen que respetar. Hemos hecho todos trámites de tenerles almuerzo y desayuno a nuestros funcionarios. Esto es un ejercicio donde se supone que las papeletas estuvieran desde el día antes. Le faltaron el respeto a nuestros funcionarios y a nuestra gente”, manifestó a Primera Hora.

Ambos alcaldes exigieron una explicación del PNP y de la CEE, ente a cargo del proceso electoral, por las complicaciones que han enfrentado.

Entre otros problemas, Cruz señaló que en Ceiba las personas sí se le han conglomerado en espera de poder votar, lo que representa un riesgo de contagio. Es que la mayoría de los electores son envejecientes.

Mientras, Santos dijo que enfrenta un escenario más complicado.

“Hay gente que se ha ido, que me duele más. Los que están esperando son los funcionarios de colegio”, expuso el alcalde de Guánica.

Primera Hora solicitó una reacción del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, a estas denuncias. Hasta el momento, no ha respondido.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores “Lolín” Santiago, señaló que en la CEE se efectúan reuniones para determinar si se extiende el horario de votación o qué otra medida se tomaría para permitir a los electores ejercer el voto.

Explicó que la falta de dinero y de personal ha quedado evidenciado en este adelanto del proceso primarista, para el cual solo se abrieron 400 colegios de votación. Para que tenga una idea, para las primarias generales se abrirían sobre 1,000.

“No hay dinero en la Comisión. Obviamente, las rutas que se hicieron (para entregar los maletines con las papeletas), se hicieron internas, con los recursos que la Comisión tiene y entonces, además de eso, estuvimos ensamblando los maletines hasta altas horas de la noche”, indicó, al explicar que hasta esta semana no fue que llegaron los materiales necesarios para realizar la votación.

Indicó que los problemas que enfrenta el PNP deben dar paso a reuniones de emergencia esta semana en la CEE con la Junta de Supervisión Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para que se asignen los fondos necesarios y no haya complicaciones el próximo domingo.

“Debemos evaluar de qué forma y manera allegar fondos. Yo lo he venido advirtiendo”, acotó Santiago.

En cuanto a la llegada de las papeletas a los pueblos del oeste, informó que ya deben estar por llegar. Pero, no pudo precisar horas.

Por su parte, el director de campaña de Vázquez, Jorge Dávila, expuso que los problemas que se han reportado este año de los terremotos, la pandemia y el paso de la tormenta Isaías han provocado toda esta situación durante el voto adelantado. Dijo que no es momento de echar culpas, sino de solucionar el problema para garantizarle a los electores el derecho al voto.

“Lamentablemente con el paso de la tormenta se atrasó el proceso de la ruta para entregar los materiales. Esas rutas empezaron a salir tarde anoche y algunas salieron hoy por la mañana. La función de la CEE es velar porque el proceso sea uno donde se respete la democracia y lo más sagrado de la democracia es el derecho al voto”, expuso.

Dávila señaló que, en el caso de su equipo, se encargarán de buscar que la CEE permita algún proceso alterno, ya sea durante la semana o el mismo día de las primarias, para que las personas que no hayan podido votar de forma adelantada pueden ejercer su derecho.

“Aquí estamos levantando todos los incidentes para poderlas documentar”, precisó, al señalar que los teléfonos del comité no han dejado de sonar con denuncias relacionadas al proceso.

Mientras, Caridad Pierluisi, hermana y directora de campaña de Pierluisi, señaló que “la desorganización que hemos visto de parte de la CEE a través de toda la Isla es inaceptable y exigimos que se resuelva inmediatamente”.

“Evidentemente, el voto adelantado es abrumador a favor de Pierluisi, porque sometimos muchas más peticiones que el otro equipo. Le pedimos a la comisionada electoral del PNP que atienda esto de inmediato. No es momento de dar excusas. Interferir o impedir el derecho al voto es un delito en el Código Electoral”, añadió, al solicitar a los electores que se mantener militantes y en los colegios para que puedan ejercer su voto.