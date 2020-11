Funcionarios electorales de los cinco partidos políticos arrancaron a media mañana con el conteo de las papeletas que este lunes y martes, aparecieron en maletines sin contabilizar en las bóvedas del Coliseo Roberto Clemente.

No se ha precisado la cantidad de votos adelantados que contienen las cajas de cartón que son distribuidas poco a poco en unas 60 mesas colocadas en el primer piso del Coliseo.

En las mesas se puede observar representación del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana. El Proyecto Dignidad aparentemente no tiene funcionarios en todas las mesas.

La oficial de prensa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Griselle López dijo que el presidente del organismo electoral, Francisco Rosado Colomer y los cinco comisionados estaban reunidos y que se esperaba que en algún momento hicieran expresiones públicas.

En horas de la mañana, Colomer Rosado dijo en diferentes medios de comunicación, que en los 182 maletines habían encontrado entre 3 mil y 4 mil papeletas.

Ayer el Presidente de la CEE indicó que los maletines encontrados correspondían a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA). Dijo que estas papeletas no contadas se añadirían a otras que tampoco han sido escrutadas como por ejemplo, las añadidas a mano, las que las máquinas no contabilizaron, unos 2 mil votos de confinados añadidos a mano, unas 2,500 de voto ausente y otras 3 mil que el Correo no les había devuelto de voto adelantado.