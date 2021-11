Este fin de semana arranca un “agresivo” plan de conservación de la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la cual se extenderá hasta febrero y se llevará a cabo con una inversión que sobrepasa los $70 millones.

Así lo explicó en conferencia de prensa el director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón Ortiz, al agregar que los trabajos de mantenimiento se realizarán de manera coordinada y buscando prevenir que ocurran apagones durante los periodos de trabajo, los que coinciden con la época festiva de Thanksgiving y Navidad.

El anuncio del ambicioso plan de la AEE surge en momentos en que hay un pleito judicial contra el director ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, contra quien se emitió una orden de arresto por desacato civil por parte del juez superior Anthony Cuevas, luego que incumpliera con unos requerimientos que se le solicitó como parte de una investigación incoada por la Cámara de Representantes. LUMA Energy es la empresa que desde junio se encarga de la transmisión y distribución del sistema energético de la isla por medio de una alianza público privada.

Según Colón Ortiz, las labores comienzan el viernes 12 de noviembre en la operadora EcoEléctrica, donde se realizarán diversos trabajos, incluyendo mantenimiento al terminal de gas natural, hasta el 30 de noviembre. La inversión estimada en la operadora privada es de $14.1 millones.

En diciembre, le toca el turno a la Central de Palo Seco, cuya unidad número 4 estará fuera de servicio por seis semanas para trabajos en los “air heaters”, quemadores y mantenimiento ambiental. Se supone que las labores retornen la cuarta semana de enero del 2020. La inversión estimada en esta unidad es de $3 millones.

San Juan también enfocará trabajos de mantenimiento en la unidad número 5, pues se realizarán labores para arreglar las turbinas y generadores de vapor desde el 17 de enero de 2022. Esta dinámica -cuya inversión estimada es de $40 millones- demorará 16 semanas y se extenderá hasta mediados de mayo del próximo año.

Mientras, en la unidad 1 de AES las gestiones de mantenimiento se llevarán a cabo desde el 15 de enero y se extenderán por cinco semanas. El costo aproximado del trabajo es de $9.6 millones.

Finalmente, según Colón Ortiz, la unidad de Costa Sur 6, la cual quedó fuera de servicio desde los eventos ocurridos en agosto, retornara a finales de diciembre.

“Esto le brindará estabilidad y confianza al sistema eléctrico con 410 megavatios”, dijo sobre las reparaciones que conllevarán un gasto de $5 millones.

El director ejecutivo insistió en que se han hecho esfuerzos para que durante las reparaciones o mantenimientos “haya suministro de energía” suficiente para los clientes residenciales, comerciales e industriales.

Garantizó que el sistema de reserva del sistema de generación es de entre unos 400 a 600 megavatios. “Esto suplirá el servicio básico de energía para los consumidores de la isla”, insistió.

Por su parte, el director de Proyectos del Sistema de Operaciones del Centro de Control Energético de LUMA Energy, Gary Soto, aseguró que todos los esfuerzos se han realizado en equipo y con el enfoque principal de cumplir con las medidas establecidas por el Negociado de Energía.

“Hacemos el análisis y continuamos haciendo proyecciones necesarias para poder cumplir con las reservas establecidas bajo los estándares aprobados por el Negociado de Energía con el contrato de LUMA Energy... le damos confiabilidad al sistema eléctrico manteniendo clientes con servicios y poder tener flota de generación operando adecuadamente y que ellos puedan dar sus mantenimientos, según sea el tiempo requerido por el fabricante o parte de su schedule a cumplir con el sistema de emisiones y otros parámetros”, dijo Soto.

Reacciona al lío de Stensby

De otra parte, el director ejecutivo de la AEE reaccionó al lío judicial que rodea al principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, diciendo que es un asunto “delicado” que le compete a la entidad privada.

“Puerto Rico es un lugar de ley y orden. Todos estamos sujetos a cumplir con las leyes que hay en Puerto Rico y que nos aplican a nosotros. En el caso que mencionan en particular, hay una orden emitida por un tribunal y, obviamente, sin adjudicar digo que hay que cumplir con la ley”, expresó.

Reiteró que la situación no afecta las operaciones de la AEE y que se mantiene una relación estrecha de comunicación, casi a diaria, con los directivos de LUMA.

“Se continúa suministrando el servicio de energía. La comunicación continúa con todo el aparato directivo de LUMA. Muestra de ello es que estuvo con nosotros el ingeniero Gary Soto del Centro de Control Energético y desde mi punto de vista eso ya es un asunto específicamente del señor presidente del contratista que tenemos aquí, LUMA. Y nada hasta el momento ha afectado las operaciones conjuntas que estamos llevando a cabo en Puerto Rico”, expresó a Primera Hora.

Cabe destacar que Soto no estuvo disponible para responder preguntas sobre este tema, pues abandonó la sala de reuniones una vez culminada la conferencia de prensa sobre los trabajos de mantenimiento en las plantas de la AEE.

Sostuvo que, particularmente, con Stensby tuvo una reunión “en estos días”. Pero negó saber dónde se encuentra el principal oficial ejecutivo de LUMA Energy “en estos momentos”.

Indicó que le “pareció” haber visto a su equipo de trabajo esta mañana en las inmediaciones de las oficinas donde ubican LUMA y AEE, pero no puede confirmar que Stensby estuviera en el área.

Además, enfatizó que desconoce sobre el contenido de los documentos que se le han requerido al empresario por parte de la Cámara de Representantes.

“En ese particular, primero que, son políticas de la empresa (LUMA). Esas contestaciones las debe dar los directivos de LUMA. En el caso particular nuestras operaciones no se han visto afectadas al momento... en el caso de LUMA han continuado realizando las labores que están bajo el contrato. Obviamente, son situaciones que no son agradables, pero como mencioné, sobre ese particular lo que debo decir es que nosotros somos una jurisdicción de los Estados Unidos de ley y orden. Nosotros todos estamos sujetos a cumplir los dictámenes de los tribunales. Y también a todos nos asisten los derechos constitucionales de decidir cómo vamos a defender las posturas que tengamos... nosotros no estamos relacionados con ese asunto que está pasando el CEO de LUMA”, puntualizó Colón Ortiz distanciándose de la polémica.