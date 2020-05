Numerosos ciudadanos de diversos sectores arrancaron en las caravanas convocadas para hoy con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y cuyos reclamos incluyen la realización de pruebas masivas para detectar el coronavirus antes de decidir levantar el toque de queda, y agilizar los beneficios a la población para aliviar los estragos de la pandemia.

En las inmediaciones del Centro Médico en Río Piedras llegó una de las caravanas, la que transcurrió en estricto orden y permaneció allí por unos 20 minutos, aproximadamente.

Allí se escuchó el aplauso dirigido a los trabajadores de la salud, expuestos al virus al laborar en la primera línea de respuesta.

“Tenemos una situación bien particular y es que enfrentamos el riesgo (de contagio) por estar en la línea de fuego. No se están realizando las pruebas, ni las muestras a los empleados, también hay escasez de equipos… seguimos cuidando de cada paciente, pero seguimos exponiéndonos”, explico la enfermera anestesista de sala de operaciones, Maldonado, que salió de su trabajo en apoyo a la manifestación.

Opinó que la gobernadora Wanda Vázquez no debió anunciar la reapertura escalonada de la economía a partir del lunes en momentos donde “no hay números claros de contagios ni hemos llegado al pico… tenemos un panorama deprimente”.

Mientras, en dirección hacia Trujillo Alto se dirigía la caravana denominada Se Acabaron las Promesas, que luego llegaría a San Juan.

Según la portavoz, Jocelyn Velázquez, hay representación de los grupos Frente Socialista, Jornada Se Acabaron las Promesas, Movimiento Amplio de Mujeres y Colectiva Feminista en Construcción, entre otros.

El reclamo fue el mismo: “Necesitamos más pruebas”.

“Necesitamos un sistema de salud pública accesible para el pueblo. Necesitamos que el gobierno deje de pensar en el sector privado y piense primero en la gente y en los pobres, en los que lo estamos pasando muy mal durante la crisis… necesitamos alimentos para la gente pobre. El gobierno no puede reabrir hasta que no tengamos las garantías de que no habrá un contagio masivo”, explicó Velázquez, quien aprovechó para hacer un llamado a que las personas se unan desde sus casas a otras iniciativas en favor a los trabajadores expuestos al virus. A las 6:30 p.m., dijo, habrá un cacerolazo nacional por la salud, lo que se repetirá a las 8:00 p.m.

“La pandemia no puede detener el reclamo por un mejor país”, aseveró.

Se espera que las caravanas lleguen a la Milla de Oro en Hato Rey, donde la Policía ya puso en vigor su plan de seguridad.