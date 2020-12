Tras casi tres días del recuento de la contienda por la alcaldía de Guánica, ninguna de las papeletas para la candidatura por nominación directa a favor de Edgardo Cruz Vélez se ha adjudicado, pese a que en el Coliseo Roberto Clemente se separaron desde el viernes, ochos mesas especiales para este proceso.

Ya se completó el escrutinio general de Guánica, con excepción de los votos adelantados y del encasillado “write in”, dijo una fuente de Primera Hora en el proceso de escrutinio general.

Sin embargo, poco después de las 6:00 de la tarde, bajó una resolución del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer ordenando que se adjudiquen los votos “write in” de Guánica bajo 64 variantes del nombre de Cruz Vélez. El proceso iniciará mañana martes.

Ante el desacuerdo que había entre los comisionados sobre qué nombres se aceptaban y cuáles no a favor de Cruz Vélez, el pleno de la CEE había decidido el viernes que estas papeletas “write in”, serían atendidas en ocho mesas especiales. De la papeleta se evaluaron 73 nombres utilizados en el encasillado de nominación directa por los guaniqueños con su puño y letra. De estos, se descartaron alrededor de 10, por disposición de Rosado Colomer.

Cruz Vélez, un militar retirado de 51 años, quien ha declarado abiertamente que es homosexual, optó por una candidatura “write in”, luego que fue descalificado por el Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista (PNP), también evitó que retara al incumbente Santos “Papichy” Seda Nazario en primarias.

La noche de las elecciones generales la columna de nominación directa de la papeleta de Guánica recibió 2,041 votos, de los cuales Cruz Vélez reclama la mayor parte. El candidato del Partido Popular Democrático (PPD), certificado preliminarmente por la CEE, Ismael “Tití” Rodríguez, obtuvo 1,962 mientras, el incumbente novoprogresista recibió 1,953.

Algunos de los nombres eliminados de la columna de nominación directa fueron: “Kgado”, “Jesus”, “Jason”, “Egla Cruz”, “Edgardo Az”, “Edgardo Díaz” y “Edgardo Feliciano”. Entre los nombre aprobados por la CEE figuran: “Esgardo”, “Edgaldo”, “Edardo Cruz”, “Edcerdo Cruz” y “Eduardo Cruz Vélez”.

“Se prepararon las listas, se segregaron las mesas, pero no han empezado a adjudicar los votos, a parecer esperando por la decisión del tribunal”, dijo la fuente.

El pleito, que está pendiente en la sala de la jueza Rebecca de León, fue incoado por el candidato del PPD, quien impugnó el manual de la CEE, que es más flexible sobre la interpretación de la intención del elector, contrario al Código Electoral que exige que el nombre de un candidato por nominación directa se escriba completo.

Mientras tanto, Cruz Vélez viaja todos los días desde Guánica a San Juan para ayudar a transportar a cerca de una veintena de funcionarios que velarían por sus votos en el recuento. El aspirante a la Alcaldía se mantiene al tanto de los resultados en los predios del Coliseo ya que ningún candidato tiene acceso al interior de las instalaciones.

Su coordinador electoral en el Coliseo, Amaury Marrero Pérez y Albert Rodríguez Román, uno de los funcionarios de colegio de Cruz Vélez, denunciaron que han sido objeto de discrimen y que han sido sacados de las mesas de conteo.

“Estamos satisfechos. Hay unos nombres en los que yo hubiese llegado a otra conclusión”, dijo Marrero Pérez al ser preguntado si la eliminación de estos nombres afectaba las posibilidades de Cruz Vélez.

“Han sido bastante quisquillosos al momento de tabular”, agregó el coordinador electoral. No obstante, indicó que confía en que cuando se contabilicen todos los votos, Cruz Vélez prevalezca sobre el candidato del PPD y sobre el incumbente del PNP.

Rodríguez Román dijo por su parte, que han puesto en tela de juicio la credibilidad de la CEE pues en ocasiones “nos han dado certeza y seguridad de que no se va a trabajar a Guánica y si no fuera por nuestros compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana que han estado al tanto y pendiente de nosotros, no nos enterábamos”.

Incluso, el funcionario denunció que en las mesas de escrutinio, funcionarios “de otros partidos” han aludido en forma de burla a la orientación sexual de Cruz Vélez.