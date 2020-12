A menos de 48 horas para que culmine la sesión extraordinaria convocada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Asamblea Legislativa aún tiene ante su consideración la evaluación de más de una treintena de nombramientos y de múltiples proyectos de ley.

A pesar de que ese es el acuerdo que han logrado ambas cámaras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no descartó una nueva enmienda antes del sábado. “Esa va a ser más o menos la calendarización que tenemos para concluir los trabajos de la extraordinaria a menos que haya una que otra enmienda de aquí al 26, que podría ocurrir”, expresó el líder legisaltivo al concluir los trabajos.

Luego que el Senado rechazara el lunes los nombramientos de Maritere Brignoni como jueza del Tribunal Supremo y de Kermit Lucena Zabala para la Oficina del Contralor, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara Alta, Carmelo Ríos, ha insistido en que hay tiempo para hacer nuevas designaciones antes que culmine el cuatrienio.

La gobernadora, sin embargo, ha dicho que el tema está cerrado. “Creo que este Senado y esta Cámara han adelantado bastante en este proceso y pudieran, en mi opinión, terminarlo”, subrayó Ríos el martes en entrevista con este medio. Hoy, el senador por Bayamón se ausentó de la sesión legislativa.

Tanto Cámara como Senado recesaron hoy sus trabajos hasta el sábado a las 11:00 a.m. y 10:00 a.m., respectivamente. “Hay unos nombramientos, poco más de 35, para los cuales se ha rendido un informe que está radicándose y procesándose en la secretaria del Senado”, dijo Rivera Schatz.

Abordado sobre el tema, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, pareció no cerrarle las puertas a una nominación a la Oficina del Contralor, designación que necesita el aval de ambos cuerpos. “Puede ser antes del 26 (de diciembre) como puede ser antes del 31 (de diciembre), porque la gobernadora podría citar a otra (sesión extraordinaria) o extender esa convocatoria”, expresó.

La Cámara Alta aprobó hoy a viva voz cinco medidas legislativas, entre estas el Proyecto del Senado 1673 que exime a las iglesias e instituciones eclesiales de la instalación de rociadores automáticos y el Proyecto del Senado 1695 que convertiría a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) en la entidad pública del gobierno encargada de la coordinación y administración de los fondos federales relaciones con las emergencias y desastres.

Esta última -que no fue llevada ayer a votación final- ha sido rechazada por organizaciones sin fines de lucro no sólo por lo atropellado del proceso de evaluación y aprobación, sino porque haría del proceso de recuperación del país uno “inflexible y poco transparente, que no es inclusivo o responde a las necesidades de la comunidad”, dijo Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

Mientras, la Cámara concurrió ayer con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 2606 que tipifica los feminicidios como delito grave. A la versión aprobada se le eliminaron varias de las circunstancias a considerarse para constituir un asesinato en primer grado, así como el lenguaje que consignaba que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo y “la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal”.

También confirmó a Aida Nieves Figueroa, como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y a Miguel Hernández Vivoni a la Comisión de la Igualdad.

Enmienda convocatoria

La gobernadora añadió ayer dos medidas para la consideración de la Legislatura, la Resolución Conjunta de la Cámara 776, que atiende el traspaso de unas cuerdas de terreno al municipio de Arroyo, y el Proyecto de la Cámara 2627, que le permitiría al gobernador de turno designar los miembros de varias juntas y comités.