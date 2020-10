La gobernadora Wanda Vázquez convirtió ayer en ley una medida del Senado que busca prohibir que el criterio del médico sea alterado por las compañías aseguradoras a la hora de recetar un medicamento.

Alegó que esta medida es parte de “un gran legado” que dejará al país una vez finalice su gobernación en diciembre próximo.

“Mi compromiso y la responsabilidad de este gobierno es velar por la salud de todos los ciudadanos. Como parte de ese compromiso, esta semana nos reunimos con la Junta de Supervisión Fiscal para solicitar poder proveer cubierta del Plan Vital a 200,000 personas que no tienen plan médico. Eso es pensar en la salud de nuestra gente que por razones de falta de ingresos y debido a la pandemia, no buscan atención médica. Ayer firmé esta importante ley que coloca primero al paciente. Como indiqué desde que presentamos esta medida, son los médicos los que determinan el medicamento y el tratamiento que deben recibir sus pacientes, no las aseguradoras. Todos en esta Isla merecemos un servicio de salud digno”, expresó la gobernadora en un comunicado de prensa.

El proyecto del Senado 1658 enmendó legislación existente para garantizar el acceso a la salud de miles de pacientes en Puerto Rico. Específicamente, le requerirle a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación y requerir una orientación completa a los pacientes o asegurados cuyos medicamentos son denegados por despacho.

Es que, según explicó Vázquez, las aseguradoras no proveían cubierta para permitir el despacho de ciertos medicamentos hasta que el beneficiario cumpliera con los requisitos del procedimiento para solicitar la aprobación de excepciones médicas.

“Esto provoca que el paciente no reciba el medicamento necesario ni una orientación responsable sobre los motivos por los cuales se le deniega el despacho de sus medicamentos cuando el mismo requiere aprobación de excepción médica. Esto retrasa el tratamiento del paciente, lo que en ocasiones provoca que se exacerbe y empeore su enfermedad o condición, hasta poder perder la vida”, destaca el comunicado.

Lo que aclara la nueva ley es que no se puede cuestionar la decisión del médico de recetar un fármaco.

“No queremos que nuestros pacientes sufran por no recibir sus medicamentos a tiempo debido a trabas en el proceso de reclamación establecido por la aseguradora. De esta manera, garantizamos que los pacientes reciban el tratamiento oportunamente y con el medicamento indicado por su médico. Esta medida además ayuda a detener el éxodo de nuestros profesionales de la salud. Estoy muy satisfecha y es un gran legado en el área de la salud”, señaló Vázquez.