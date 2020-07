Puerto Rico no ha alcanzado niveles de contagios de coronavirus que requieran la activación de planes de emergencia para atender a los enfermos en los hospitales, coincidieron varios expertos consultados por Primera Hora.

El número guía de hospitalizaciones con COVID-19 que sería manejable para las cerca de 60 instituciones médicas con las que cuenta el país se ha fijado en 1,000 pacientes y el Departamento de Salud informó que el sábado pasado habían ingresadas 315 personas. De hecho, la proyección realizada en este repunte de casos es que, en el peor escenario, el número de hospitalizaciones alcance las 550.

Un colapso en el sistema de salud pública, como ocurrió en España, Italia o Nueva York, ha sido para todos los países del mundo una de las mayores preocupaciones desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, este panorama estaría lejos de ocurrir en la Isla si lo ciudadanos vuelven a reforzar las medidas contra el coronavirus y las nuevas medidas tomadas por el gobierno, de controlar operaciones de algunos negocios, funcionan.

Según planteó el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, “el número de hospitalizaciones, al momento, no requiere que activemos un plan de emergencia. Nos mantenemos discutiendo las estadísticas con el Puerto Rico Public Health Trust, un programa del Fideicomiso de Ciencias, (Tecnología e Investigación) y los demás grupos que están recibiendo y analizando datos. Estamos vigilantes ante el comportamiento de las hospitalizaciones, así como todas las variables que tenemos que tomar en consideración para evaluar el comportamiento del virus en la Isla. No obstante, aunque ha habido aumento en las hospitalizaciones, la capacidad de respuesta sigue estando bajo los parámetros que podemos manejar”.

“El llamado es a continuar tomando las medidas de protección: uso de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos. Evite salir, si no es necesario, y no esté en lugares con aglomeración de personas. La responsabilidad social es vital para frenar el contagio. Todos tenemos que hacer nuestra parte, no solo para seguir las leyes, sino para salvar vidas”, agregó.

Casos en aumento

Sin embargo, el número de contagios del virus y las hospitalizaciones siguen en ascenso. Ayer, Salud informó una de las más altas cifras de casos confirmados, unos 325. Estos no corresponden a muestras tomadas en un solo día.

En total, Salud informó ayer que habían unos 3,791 casos acumulados y 8,272 casos probables, así como 178 muertes por coronavirus.

El director del Puerto Rico Public Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo, estipuló que todavía no se ha alcanzado un pico en este repunte de casos registrado en julio. Señaló que lo proyectado es que se alcance en una de estas próximas semanas unos 1,300 casos en siete días. Esto provocaría que se registren diariamente sobre 200.

Un estudio realizado por el doctor Ibrahim Pérez y la demógrafa Judith Rodríguez apunta a que ya se han reportado dos días con sobre 200 casos confirmados de coronavirus de muestras tomadas en un mismo día. Estos fueron el día 7 de julio con 230 casos y el 13 de julio con 225.

El dato más revelador, sin embargo, es “la velocidad en que va corriendo” los contagios desde que inició julio, comentó Rodríguez, quien se retiró como profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.

“En esos primeros 14 días del mes de julio tenemos 1,728 casos. Hasta el 14 de julio teníamos 3,778 casos acumulados (confirmados). Esto lo que representa es que el 46% de los casos acumulados han ocurrido durante los primeros 14 días del mes de julio. Casi la mitad de todos los casos positivos de PCR (prueba molecular) han ocurrido en el mes de julio de 2020”, destacó.

La demógrafa explicó que gran parte de los contagios responden a la fuerza trabajadora del país, principalmente entre 20 a 30 años.

“Están en los escenarios de trabajo. Prácticamente, son gente joven que se siente bien y ahí empieza la propagación y esa es la fuerza laboral del país. Si la fuerza laboral del país se infecta, va a ir a los hogares, a los cónyuges, a los niños y a los abuelos, que son los que están cuidando a los nietos”, explicó.

Añadió que “me preocupa que la gente joven se enferme llene los hospitales y cuando lleguen los viejos no hay camas”.

Hay cupo

Datos ofrecidos por el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá Cortés, y el director del Puerto Rico Public Health Trust apuntan a que todavía hay espacio suficiente para albergar a más personas contagiadas.

El doctor Rodríguez Orengo expuso que al sábado pasado los hospitales tenían un 60% de las camas ocupadas. Esto dejaban disponible 2,800 camas, por lo cual “todavía tenemos espacio para llenar con pacientes COVID y no COVID”.

Del 60% de los pacientes hospitalizado, entretanto, solo el 5% correspondían a personas diagnosticadas con coronavirus.

Señaló que el panorama que pudiese provocar mayor preocupación es en la cantidad de camas disponibles en las unidades de intensivo. Expuso que hay una ocupación de un 68%, de los cuales solo un 4% es a causa de 26 personas diagnosticadas con COVID-19.

“Todavía tenemos cerca de un 32% disponible. (O sea), 210 camas en intensivo que están disponible… Todavía, aunque de nuevo, hay que tener cautela, y estamos vigilante y siguiendo toda la pandemia, hay un poco de espacio en las camas”, planteó.

El uso de ventiladores, otro aspecto importante en la atención médica de estos pacientes, es bajo. El doctor estipuló que está en un 1.6% de los 844 que hay en el país. Quedan unos 800 ventiladores disponibles.

“Uno tiene que estar pendiente, pero en los próximos días no esperamos que colapsemos. Si hay un aumento no esperado, que cambie todo el comportamiento del puertorriqueño, que todos nos vayamos de fiesta, sería otro cantar. Si mantenemos la prudencia, en mi casa la mayor parte del tiempo, esos números pueden comenzar a bajar”, opinó, al insistir en que los ciudadanos tomen medidas para evitar contagios.

Listos los hospitales

Rodríguez Orengo fue el que estipuló que el grupo a cargo de estudiar la pandemia ha proyectado que en el peor de los escenarios se registrarían 550 hospitalizaciones en este repunte de casos.

Mientras, el presidente de la Asociación de Hospitales expuso que el “número guía” de casos manejables de coronavirus fijado es de 1,000. Esto, sin utilizar las camas de intensivos ni los ventiladores.

En ese número, dijo, la pandemia “se puede sostener. La situación es si se nos llenan intensivo y los ventiladores”.

Explicó que para atender más de 1,000 casos necesitarían más recursos médicos y equipo.

Al estipular que el sábado cerró con 315 hospitalizaciones por coronavirus, concluyó que “Puerto Rico está preparado para atender el doble o el triple de la cantidad de pacientes que hay actualmente. Claro, no nos gustaría que eso sucediera. En el día de hoy (domingo) bajó un paciente, no subió más. No sé si eso va a ser un buen síntoma o no, pero los hospitales están preparados”.