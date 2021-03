( The Associated Press )

La Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES) reiteró hoy que la vacuna contra el COVID-19 es libre de costo para la población y los proveedores serán reembolsados por los gastos incurridos en la inoculación.

El Director Ejecutivo de la ASES, licenciado Jorge E. Galva Rodríguez, señaló que la agencia asumió los costos siguiendo las estrategias y protocolos establecidos por el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) federal y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD).

“La vacuna per se no tendrá costo alguno para la población y proveedores de servicio por el periodo que establezca el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y, en especial, durante estas primeras fases establecidas para la vacunación de la población”, enfatizó Galva Rodríguez. “Los proveedores tendrán derecho a facturar por los servicios de aplicación de la vacuna, lo cual incluye, no solamente la inoculación, sino información específica sobre la conservación de la vacuna, orientación del paciente y rastreo para permitir la segunda dosis”.

ASES pagará a los proveedores de los planes VITAL y Platino $16.94 por la primera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna y $28.94 por la segunda dosis. Igualmente, en los casos de vacunación que requiera una sola dosis—como es el caso de la vacuna Jantzen de J&J—el reembolso por dicha dosis será de $28.94.

Los proveedores deben estar debidamente certificados y cumplir con los requisitos establecidos por el CDC y el Departamento de Salud de Puerto Rico para la vacuna del COVID-19.

Esa información fue enviada a las organizaciones de Manejo de Cuidado Dirigido (MCO´s), grupos médicos, médicos primarios, farmacias y proveedores participantes del Plan VITAL mediante una carta normativa a mediados de diciembre pasado sobre las guías y procedimientos para la administración de las vacunas contra el COVID-19.

ASES exhortó a los proveedores médicos, centros de vacunación, facilidades primarias, farmacias y otras facilidades de salud apropiadas a que se orienten y se certifiquen como proveedores de esta vacuna. La información completa sobre los requisitos para la certificación y firma del acuerdo con los CDC se encuentra en la dirección electrónica del Departamento de Salud en el portal (http://www.salud.gov.pr/pages/coronavirus.aspx).

Las farmacias específicamente interesadas en vacunar a los beneficiarios de Vital con la vacuna Pfizer y otras que se hagan disponibles posteriormente, deberán comunicarse con el Administrador del Beneficio de Farmacia de Plan Vital MC-21, para orientarse y someter los documentos necesarios que le permitan ser proveedor de la vacuna contra el COVID-19 y facturar al Plan Vital por la inoculación.