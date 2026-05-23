Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado, en la carretera PR-861, del barrio Pájaros, en Toa Baja, informó la Policía.

El crimen fue reportado a eso de las 7:17 a.m.

Según el informe preliminar, “luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema (de Emergencias) 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala, los agentes del precinto de Bayamón Oeste localizaron a un hombre con varias heridas de bala. Este fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente certificaron su muerte”.

De inmediato, el occiso no fue identificado. Tampoco se informaron las circunstancias por lass que resultó herido.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga.

Con este crimen, la cifra de muertes violentas en lo que va del año aumentó a 191, aproximadamente 20 más que las registradas para esta fecha en el pasado año.