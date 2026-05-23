Un hombre fue asesinado en la mañana de este sábado, en la carretera PR-861, del barrio Pájaros, en Toa Baja, informó la Policía.

El crimen fue reportado a eso de las 7:17 a.m.

Según el informe preliminar, “luego de que se recibiera una llamada a través del Sistema (de Emergencias) 9-1-1 alertando sobre una persona herida de bala, los agentes del precinto de Bayamón Oeste localizaron a un hombre con varias heridas de bala. Este fue transportado a una institución hospitalaria, donde posteriormente certificaron su muerte”.

La Policía precisó, en una actualización, que “se alega que el occiso se encontraba conduciendo, cuando desde otro vehículo en marcha, realizaron varios disparos, alcanzándolo en distintas partes del cuerpo”.

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De inmediato, el occiso no fue identificado. Fue descrito como de tez trigueña, unos 29 años aproximadamente, 5’9” de estatura aproximadamente; alrededor de 240 libras de peso; ojos marrones, pelo marrón largo (con trenzas) y barba tipo chiva.

Al momento de los hechos, vestía una camisa de manga larga con capucha color gris y marrón con las letras “Andy C Wash” y pantalón negro.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga.

Con este crimen, la cifra de muertes violentas en lo que va del año aumentó a 191, aproximadamente 20 más que las registradas para esta fecha en el pasado año.