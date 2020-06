El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ha establecido lo que denominan como “servicarros” para hacer trámites que usualmente se hacen por teléfono o en las agencias, pero que se han dificultado ante el alza en casos y las limitaciones de servicio que representan las medidas del gobierno para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19.

Si tienes que entregar documentos al @DTRHPR para atender asuntos pendientes con reclamaciones de desempleo, puedes usar cualquiera de nuestros seis centros de entrega. Hoy, a las 7am, comienza el servicarro en Caguas. Mira la lista de documentos que podrías necesitar. pic.twitter.com/LcRQoegIEu — Depto. del Trabajo (@DTRHPR) June 3, 2020

Javier Villa, asesor de la secretaria del Trabajo Briseida Torres, resaltó la importancia de esta iniciativa.

“Nos ha permitido agilizar y mejorar al comunicación con el reclamante. Nos ha permitido que el reclamante tenga acceso a personal, que le dicen qué es lo que necesita... solo aquí en el Centro de Convenciones estamos atendiendo 1,300 casos diariamente”, dijo Villa.

PUBLICIDAD

En los servicarros hay empleados del DTRH encargados del recibo de documentos. Villa enfatizó que en ese momento no se va a resolver la controversia porque los documentos entonces deben ser evaluados por el personal que evalúa cada caso.

"No se va resolver automáticamente y probablemente no se resuelva el mismo día. No queremos crear la expectativa de que se vendrá aquí a resolver el problema directamente”, agregó Villa.

Los servicarros comenzaron hace tres semanas, con el de San Juan, originalmente en la sede del DTRH, y los restantes comenzaron desde la semana pasada hasta ayer, cuando abrieron el de Caguas.

A continuación, DTRH aclara posibles dudas sobre sus servicarros.

¿Dónde están los servicarros y en qué horario están funcionando?

Manatí (Coliseo Juan Aubín Cruz ) 8:30 a.m. a 1:30 p.m.

Ponce (Avenida Santiago de los Caballeros) 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Fajardo (Estadio Concepcion Pérez Alberto) 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Mayagüez (Estadio Isidoro Cholo García) 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Juan (Centro de Convenciones) 7:30 a.m. a 5:00 pm .

Caguas (Estacionamiento del estadio Idelfonso Solá Morales) 7:00 am a 12:00 md

Los horarios varían dependiendo de la coordinación que se hace con cada municipio.

¿Qué gestiones se pueden hacer y qué documentos hay que llevar?

Puntos controvertibles: depende de cada situación. A continuación las mas comunes:

Vacaciones (aplica también a pago de licencia de enfermedad): Talonario que refleje esa compensación de vacaciones o de enfermedad y el total por el que lo recibió Despido o renuncia: Traer la carta de despido o renuncia para que se evidencie qué sucedió. Pensión por jubilación, incapacidad o seguro social: Evidencia de la cantidad y por concepto de qué. Extranjeros: Debe traer copia de la tarjeta de residente permanente y del seguro social.

Reclamación parcial: Debe traer el formulario que recibió por correo, la llamada orden de pago. La persona debe certificar su situación laboral y consiste en responder 10 preguntas de sí o no. Debe ir firmado por el patrono, con las horas trabajadas y el ingreso devengado.

PUBLICIDAD

Semanas subsiguientes parciales (la que se hace cada dos semanas): No se pueden hacer online de la página automático ni por la línea telefónica. Debe traer el formulario que recibió por correo, la llamada orden de pago. La persona debe certificar su situación laboral y consiste en responder 10 preguntas de sí o no. Debe ir firmado por el patrono, con las horas trabajadas y el ingreso devengado.

Depósito directo: Evidencia de la cuenta bancaria, identificación con foto, formulario de autorización de depósito directo en la página del DTRH.

Cambios por errores en datos: Si es dirección, trae evidencia de factura a su nombre con la dirección correcta; si es cambio de nombre, identificación válida del gobierno; si es seguro social, copia de la tarjeta.

El servicarro es una nueva opción de la agencia, pero están disponibles otras formas de comunicación con el DTRH:

correos electrónicos:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Teléfonos: 787-945-7900 y el 787-665-0001.