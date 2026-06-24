El presupuesto general de Puerto Rico para el año fiscal 2026-2027 separará una partida de $35 millones específicamente para el redesarrollo de la antigua Base Naval Roosevelt Roads.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, la asignación estará dirigida a proyectos prioritarios de infraestructura de agua potable y sistema sanitario, considerados indispensables para viabilizar el desarrollo de nuevas iniciativas económicas, comerciales, turísticas y residenciales dentro de Roosevelt Roads.

El anuncio representa un paso trascendental en décadas de esfuerzos para transformar los terrenos de la antigua base naval en un motor de desarrollo para Ceiba y todo el Este de Puerto Rico, se indicó.

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“Hoy es un día histórico para nuestro pueblo, por primera vez, Roosevelt Roads forma parte de una asignación específica dentro del presupuesto general del Gobierno de Puerto Rico. Este logro es el resultado de años de trabajo, reuniones, planificación y un intenso proceso de cabildeo para que se reconociera la importancia estratégica de este proyecto para el futuro económico de nuestra región”, dijo el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez.

El primer ejecutivo municipal destacó que estos nuevos fondos se suman a unos $24 millones ya disponibles en la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads.

“La combinación de estos $35 millones con los fondos que ya tiene la Autoridad de Redesarrollo nos permitirá comenzar los proyectos prioritarios de agua potable y del sistema sanitario. Estas obras son la llave que abre la puerta al desarrollo que todos hemos esperado para Roosevelt Roads. Sin esta infraestructura no hay desarrollo posible; con ella, comenzamos a convertir en realidad los proyectos que transformarán la economía de Ceiba y del noreste de Puerto Rico”, sostuvo el ejecutivo municipal.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, resaltó la importancia de la gestión realizada por el alcalde para lograr la inclusión de los fondos dentro del presupuesto.

“Seguimos comprometidos con Ceiba y con su alcalde. Reconozco el trabajo constante y el cabildeo que ha realizado el alcalde para impulsar el desarrollo de Roosevelt Roads y para conseguir mayores recursos destinados a obras permanentes que beneficien a su pueblo. Ahora vamos por más, con Ceiba como punta de lanza del desarrollo económico de toda la región noreste”, expresó el también representante del Distrito 36.

El líder cameral informó además que se incluyó oficialmente a Roosevelt Roads como un Proyecto Estratégico de Desarrollo, lo que le permitirá acceder a futuras asignaciones para infraestructura estimadas entre $80 millones y $100 millones. También anunció que Ceiba fue incluido entre los municipios recipientes de fondos para proyectos de mejoras a carreteras, así como una asignación adicional cercana al millón de dólares para la realización de obras permanentes y proyectos de infraestructura municipal.