Para rehabilitar y acondicionar áreas de estacionamiento en escuelas y cuarteles de la Policía, se asignó $2,253,998 a 18 municipios.

El anuncio lo realizó la gobernadora Jenniffer González Colón, y el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Félix Lasalle Toro, en comunicado de prensa

“Por mucho tiempo, los estacionamientos que utilizan los maestros, directores y demás personal escolar se encontraban deteriorados, en malas condiciones; pues ahora eso va a cambiar. Estamos asignando la histórica cifra de $2.2 millones para acondicionar estos espacios con carácter de urgencia. Igualmente, se va hacer con los cuarteles de la Policía de Puerto Rico, porque vamos a cumplir nuestro compromiso de mejorar su entorno laboral”, dijo González Colón.

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En esta fase se asignarán fondos a los municipios para que realicen la obra. Los pueblos de Aguadilla, Bayamón, Cabo Rojo, Corozal, Florida, Juncos, Lajas, Las Marías, Manatí, Orocovis, Patillas, San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Vega Alta, Villalba, Yabucoa y Yauco fueron los primeros seleccionados. Estos recibieron entre $115,000 y $130,333 para realizar estas obras.

Los fondos para los trabajos provienen de la AEP. Los mismos se asignan mediante la firma de un Acuerdo Corporativo entre los municipios y dicha corporación pública.

“La realidad es que muchas de estas estructuras, tanto escuelas como cuarteles, necesitan mantenimiento continuo por el uso que se les brinda. Con este acuerdo con los municipios, incluyendo esta asignación de fondos sin precedentes para este tipo de obra, continuamos reacondicionando las facilidades del Pueblo de Puerto Rico a una escala no antes vista. Continuaremos identificando necesidades y recursos para atenderlas”, sostuvo el director de Edificios Públicos.

De acuerdo a los parámetros del programa, cada municipio seleccionará uno o varios proyectos (escuelas y/o cuarteles de la AEP) para reacondicionar los espacios de estacionamiento de acuerdo a la necesidad imperante.

Cada municipio rendirá un informe detallado del uso de los fondos, incluyendo facturas a suplidores y contratistas de obra y fotografías, entre otros. Ese informe debe ser entregado a la AEP antes de los 30 días de culminar los trabajos.

El asfalto a ser utilizado en el proyecto es de alta calidad y duración. Asimismo, las obras tienen que sujetarse a las especificaciones disponibles para zonas de estacionamiento. Los trabajos consisten en la remoción de asfaltado existente, acondicionamiento de área y la colocación de nuevo mametral. Además, se demarcarán líneas de estacionamiento y áreas para el uso de personas con necesidades especiales; todo de acuerdo con las regulaciones estatales y federales, incluyendo la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, mejor conocida como Ley ADA por sus siglas en inglés.

“Esta iniciativa que anunciamos hoy va enfocada a eso, a trabajar directamente con los alcaldes para que se rehabiliten estas facilidades de gran importancia. Esta es la primera fase la cual incluye 18 municipios a través de toda la Isla. Vendrán otras, porque vamos a reconstruir nuestra Isla. Reconozco el trabajo del Director Ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, quien ha hecho un extraordinario trabajo reacondicionando la estructura pública luego, en algunos casos, de décadas sin brindar mantenimiento”, manifestó la gobernadora.