El secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, compareció hoy ante la matrícula de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, donde detalló las labores que ha estado realizando para el inicio del curso escolar, admitiendo que “el inicio de clases no será con la infraestructura que deseamos”.

“Nosotros le pedimos a los directores unas condiciones mínimas para el inicio de clases, de limpieza y accesos, de manera que los trabajos de mantenimiento se vayan haciendo durante el semestre”, explicó el titular.

El secretario señaló a los alcaldes que las escuelas bajo la jurisdicción de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) son las más que necesitan mantenimiento y arreglos, aun cuando el DE paga $76 millones en renta a la AEP, sumado a $18 millones para materiales y equipo para el mantenimiento de las escuelas. Con relación a esta asignación, el DE haría las compras y entregaría los materiales a la AEP.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, señaló que, en el caso de su municipio de Villalba, “hay escuelas que están prácticamente en el mismo estado desde el paso de los huracanes Irma y María (2017). En el pasado se hablaba de la falta de fondos, pero ahora los fondos están. Mientras el DE siga esperando por la AEP, el problema no se va a resolver”.

El presidente de los alcaldes asociados propuso que el DE, “use de ejemplo los acuerdos de colaboración que ya los Municipios tenemos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Hemos entrado en unos acuerdos donde los Municipios hacemos las labores necesarias, bajo contratación, y la agencia nos paga lo trabajado”.

Reunión entre la Asociación de Alcaldes y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. ( Suministrada )

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, por su parte, indicó que “necesitamos saber el status específico de los casos de escuelas con columnas cortas, así como el tema de los fondos ya asignados por la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), y cómo se están trabajando”.

Como parte del encuentro, los ejecutivos municipales presentaron por escrito las situaciones particulares de las escuelas. En el caso de Toa Alta, en la Escuela José Pablo Morales falta resanar la rampa principal de impedidos, así como generar una rampa nueva para un pasillo interior, además de unidades de aires acondicionados en los salones donde hay abanicos, pintura exterior para la escuela, contenedor (tangón) de basura, reparaciones para la entrada principal del plantel, pasamanos, y madera para la división de tres salones. En la Escuela Tomás “Maso” Rivera, mientras, hace falta reparaciones en los baños, cerraduras y aires acondicionados en los salones que están sellados.

En la Escuela José María del Valle, hacen falta reparaciones en el techo del comedor y contenedor para basura. En la Escuela Adela Rolón Fuentes es necesario reparar ocho baños defectuosos, limpieza en las áreas verdes, contenedores de basura y divisiones para cumplimiento, área de aislamiento, enfermería y lactancia, así como pintura exterior.

En el caso de Salinas, en la Escuela Bilingüe Las Mareas, hace falta la certificación del ingeniero estructural para uso de sección de columnas cortas que fueron restauradas; en la Escuela Elemental El Coquí, falta la encargada del comedor, así como la compra de alimentos, que está en espera del suplidor; en la Escuela Elemental José Padín, también falta la encargada del comedor y la compra de alimentos.

En la Escuela Elemental Félix Garay, no hay fecha para inicio del trabajo en las columnas cortas, arreglos en las aceras interiores y exteriores, así como los portones de salida. De igual manera, no hay aires acondicionados en los salones de educación especial, autismo y rutas dos y tres. En la Escuela Intermedia Antonio Ledeé, faltan conserjes y hay que arreglar las rampas.

En Maricao, la Escuela La Carmen, que es además un refugio en época de huracanes para los barrios Montoso, Maricao Afuera y Pueblo, se han identificado filtraciones en la oficina y los baños, así como problemas con el voltaje eléctrico. De igual manera, la seguridad está comprometida por una verja afectada por la caída de un árbol luego del paso de María.

En el Municipio de Rincón, la Escuela Manuel González Melo necesita reparaciones en la consola de aire, pintura y fumigación. En la Manuel García Pérez, se requiere una consola de 32 mil BTU para el salón de Educación Especial, otra de 12 mil BTU para la enfermería, tintas para las fotocopias y detergentes de uso general. Particularmente, la Escuela Conrado Rodríguez hace falta cisternas de agua para proveer al comedor escolar y baños, limpieza y sellado de pisos y reparaciones en las subestaciones.

También hace falta una planta eléctrica, fuentes de agua y reparaciones en el estacionamiento.

En Aguada, la Escuela Juana Rosario requiere reparaciones en el estacionamiento, así como alumbrado en la zona. En la Escuela Especializada en idiomas Epifanio Estrada, está pendiente a ser pintada, limpieza y recogido de escombros, problemas de electricidad y arreglos de verjas.

De igual manera, hay dos canchas sin pintar y hace falta construir un baño para los estudiantes con impedimentos. Problemas similares se presentan en las escuelas Eladio Tirado López, Juan B. Soto, Dr. Carlos González, Aquilino Cabán y José González Ruiz.

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, dijo que “nuevamente señalamos el problema del centralismo gubernamental. Usted, como secretario de Educación, imagínese estar trabajando en los temas fundamentales de agencia, donde los Municipios estén resolviendo los problemas de infraestructura, ornato y reparaciones menores, en un acuerdo justo para ambas partes. En Comerío tenemos nueve escuelas, y las podemos atender, pero nos tienen que asignar los recursos”.

En Villalba, el municipio solicitó a los directores escolares que presentaran sus situaciones particulares. En la Escuela Cristina Amada, faltan nombramientos de los maestros de inglés secundario, de educación especial, matemáticas secundario, administración de empresas.

Con relación a la planta física, hay que hacer reparaciones de los salones que colapsaron por el paso del Huracán María, así como el sellado de los techos de los salones, reparación de los aires acondicionados de los salones, biblioteca escolar y comedor escolar. En la Superior Lysander Borrero Terry, hace falta atender las filtraciones de techo, aires acondicionado para oficinas y biblioteca, así como pintura.

En la Francisco Zayas, faltan acondicionadores de aire para salones de educación especial y música. El tema de la falta de pintura se evidencia en los planteles.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, señaló “lo que he dicho en varias ocasiones, las escuelas bajo la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Pública (OMEP), están en mejores condiciones, porque se hace el trabajo. Pero es todo lo contrario con los planteles bajo Edificios Públicos. Esa es la realidad”. Nazario Fuentes señaló el caso particular de la Escuela Vocacional Nueva, donde luego del paso de los huracanes Irma y María, el aire acondicionado central colapsó. “Y al ser un edificio sellado, en el Municipio hicimos un esfuerzo y compramos el aire que costó $95,000. No se le dio mantenimiento por parte de la AEP, y tuvimos que hacer el reclamo público”.

Al finalizar el encuentro, el secretario reconoció las aportaciones de los alcaldes, el trabajo realizado, y el interés de aportar más.

“Presentamos casos específicos. Si se hubiera contado con los Municipios, la situación hoy estuviera mejor. Y eso va más allá de lo que el secretario pueda hacer. Es romper con esa burocracia que limita grandemente”, finalizó el alcalde de Comerío.