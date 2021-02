El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, aseguró el martes que ha tomado con “mucha seriedad” y que no ha “minimizado” acusaciones de machismo dentro del Partido Popular Democrático (PPD).

Recientemente, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, indicó en entrevista radial que la Pava era un “partido machista” porque no querían a una mujer como presidenta de la colectividad. Luego, expandió sus señalamientos al Partido Nuevo Progresista (PNP) y todo Puerto Rico.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, había sido recomendada por el renunciante presidente Carlos “Charlie” Delgado Altieri para dirigir el PPD. Posteriormente, retiró su candidatura tras denunciar haber sido víctima de boicot y presiones del liderato popular.

PUBLICIDAD

“No hemos minimizado sus preocupaciones”, indicó Hernández Ortiz en conferencia de prensa desde la sede de la Asociación.

Asimismo, indicó que el pasado viernes se reunió con las alcaldesas de Loíza y Morovis para escuchar sus planteamientos.

“Creo que el Partido Popular ha sido un partido de inclusión, no un partido de exclusión. Como toda institución no está ajena a sufrir cualquier circunstancia particular o presentación de discrimen”, reconoció el también alcalde de Villalba.

Además, destacó que el PPD propuso a una mujer a la gobernación de Puerto Rico (la exgobernadora Sila María Calderón) y nombró a Maite Oronoz como presidenta del Tribunal Supremo. También mencionó a la primera alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón, y otras “tantas mujeres” que considera importantes en el partido.

“Desde la Asociación, no solamente estamos tocando los temas particulares del País, como el COVID-19, las escuelas y demás, sino que también estamos escuchando esta problemática con mucha seriedad porque va atado a las circunstancias sociales que estamos viviendo cíclicamente”, puntualizó.

Las expresiones de Hernández Ortiz se dieron en el marco de la presentación de tres iniciativas contra la violencia de género que han ejecutado los municipios de Salinas, Vega Baja y Carolina, con los que, a través de alianzas con los tribunales, los cuerpos policiacos, organizaciones sin fines de lucro y universidad, han podido impactar a más de 2,400 personas desde el 2015.

Los alcaldes pusieron a disposición del Ejecutivo sus proyectos para que se puedan emular en otros pueblos y se atienda la emergencia de violencia de género decretada por el gobernador Pedro Pierluisi.

La senadora popular Migdalia González sometió hoy una medida en la que busca que todos los municipios del País adopten el programa de Referimiento y Ayuda a Mujeres Abusadas (RAMA), implementado en Carolina, como una medida de prevención contra la violencia de género.