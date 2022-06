La Asociación de Industriales se opuso hoy a un proyecto de ley que propone ampliar la licencia de maternidad en el sector privado, reconoce la licencia de maternidad subrogada y crea la licencia de paternidad en el ámbito privado.

La medida, de la autoría del senador independiente, José Vargas Vidot busca que las trabajadoras del sector privado en estado grávido tengan un período de descanso de 4 semanas antes del alumbramiento y 8 semanas después del parto, para un total de 12 semanas y que se permita a la madre, con una certificación médica, tener una sola semana de descanso prenatal y las restantes 11, de descanso post natal.

La pieza legislativa fue aprobada en el Senado y fue evaluada hoy en una vista pública ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. El presidente de la comisión legislativa, Domingo Torres García dijo que le harán enmiendas no sustantivas y que se llevaría a votación la semana próxima.

Luego de consignar el rechazo a la medida, la copresidenta del Comité de Asuntos Laborales y Recursos Humanos de la Asociación de Industriales, Georgian Ríos exhortó a Torres García a rechazar la medida y a rendir un informe negativo, lo que provocó un pequeño encontronazo.

“Hacemos respetuosamente una petición a esta Comisión y las demás comisiones de Cámara y Senado a que decreten una tregua en favor del desarrollo económico, en la aprobación de nueva legislación o enmiendas a las leyes existentes, que tengan un incremento adicional en el costo de hacer negocios en Puerto Rico”, indicó en una ponencia el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez que fue leída por Ríos en la vista pública.

Sostuvo Rodríguez que el efecto “inmediato y crudo que tendría la aprobación de la medida, sería otro golpe severo a los pequeños y medianos negocios y en general, a la competitividad de Puerto Rico, al continuar pretendiendo cambiar las reglas laborales en un mundo globalizado cada vez más competitivo”. Dijo que un aumento sustancial en el período de licencia de maternidad y paternidad “es oneroso para los patronos, en particular sobre pequeñas y medianas empresas para las cuales, las decisiones que tome el gobierno, las pudieran llevar a la quiebra o como mínimo, desalentar la contratación o reclutamiento de empleados, así como producir el cierre o reducción de negocios o el retiro de planes de expansión o generación de nuevos negocios”.

“Le hicimos saber que encontrábamos un poco desacertado el que ellos me estuviesen diciendo a mí en una ponencia que debiéramos hacer un informe negativo. Entiendo que esa es una prerrogativa totalmente de una comisión en una Asamblea Legislativa. Se deben respetar ambos puntos”, replicó el representante Torres García.

“Siempre le he reprochado a ellos, la Asociación de Industriales y es que siempre vienen en contra. Estamos en un momento en que no pueden venir en contra. Yo no pido que vengan a favor, pero denme recomendaciones para poder llevar a cabo un proyecto. Le tuve que responder al decir de cierta manera de que no hice un balance cuando se trabajó la reforma laboral. Se hizo un balance, no se le está dando la misma carga a todo el mundo”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Torres García dijo que le otorgó hasta este viernes a la Asociación de Industriales y al Colegio de Abogados y Abogadas para que sometan enmiendas para bajar a votación la pieza legislativa la semana entrante.

El legislador dijo que está a favor de la medida. “Yo no tengo inconvenientes con el proyecto, considero que va a ser a favor. Vamos a hacer unas enmiendas que encontramos que se pueden trabajar y lo vamos a bajar a votación”, indicó Torres García. “No van cambiar la esencia”, sostuvo sobre las enmiendas.

El Colegio de Abogados y Abogadas favoreció “en esencia” los beneficios concedidos a las trabajadoras y trabajadores en la empresa privada en Puerto Rico, pero presentó recomendaciones.

“Nuestras observaciones y recomendaciones van dirigidas a crear un balance entre las necesidades de las madres y padres trabajadores y las de las organizaciones, especialmente aquellas que por ser pequeños negocios u organizaciones sin fines de lucro enfrentan un reto mayor de proveer a su personal con licencias extensas, sean por maternidad o por otros motivos. Esto los coloca en una posición de gran desventaja ante patronos de mucho mayor poder económico”, sostuvo la presidenta del gremio, Daisy Calcaño López.

La pieza legislativa propone enmendar tres leyes: la Ley de Protección a las Madres Obreras de 1942, la Ley de Salario Mínimo y la Ley para la Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico.