Al parecer, la actividad sísmica del suroeste movió también los cimientos de algunos incumbentes quienes, según información preliminar, sucumbieron ante la participación masiva del electorado.

En Guayanilla, el alcalde popular Nelson Torres Yordán, aceptó la voluntad del pueblo que favoreció a su contrincante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Raúl Rivera Rodríguez, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Agradecido de todos los que depositaron su confianza en este servidor. Juntos vivimos los tiempos más difíciles que hemos enfrentado como pueblo. Hicimos el trabajo que había que hacer y lo hicimos bien”, expuso Torres Yordán a las 7:09 de la noche.

“Mis felicitaciones al alcalde electo Raúl Rivera y mis mejores deseos para que continúe levantando este pueblo. Ya me comuniqué con Raúl para dejarle saber mi intención de reunirnos esta misma semana a discutir los proyectos encaminados para la reconstrucción de Guayanilla”, agregó no sin antes agradecer a sus padres por "hacerme un profesional y echar pa’lante a mis hijos.

Mientras que, en Ponce, el panorama parece favorecer al candidato del Partido Popular Democrático, Luis Irizarry Pabón, con una amplia ventaja del 52% de los votos frente a un 40% de la incumbente María Eloísa Meléndez Altieri.

“Yo les pido espacio a ustedes para trabajar esta situación, sería irresponsable (dar resultados) si no tengo la información completa”, dijo José Alberto Reyes Feliciano, director de campaña de Meléndez Altieri.

Cabe destacar que el ambiente en el casco urbano de la Ciudad Señorial es de festejo, especialmente en el comité del médico internista donde desde temprano reclaman victoria, además de caravanas con banderas del PPD que continúan allegándose al centro de operaciones en las calles Unión y Sol.

A pasos del jolgorio, se encuentra el comité de Meléndez Altieri desolado, solo con la música de su campaña y unos pocos seguidores, situación que contrasta con el comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de la calle Torres, a donde celebran “un paso trascendental de la lucha”.

Mientras que, en Guánica, el candidato independiente Edgardo Cruz había ganado 13 colegios, frente a tres alcanzados por el incumbente Santos Seda Nazario y otros tres del contrincante popular Ismael Rodríguez Ramos.

Cruz, un militar retirado que fundó la única biblioteca comunitaria virtual en ese pueblo, intentó correr contra Seda Nazario en un proceso primarista, pero, “el PNP, por politiquería no me certificó para ir a una primaria con Papichi y por eso decidimos irnos bajo un proceso de nominación directa y todos los números de esta noche indican que nosotros obtuvimos la mayoría de votos en la elección de esta noche”.

“No puedo decir que me siento reivindicado porque esto nunca se trató de mí, sino de Guánica y lo que me hicieron a mí, se lo hicieron a Guánica. Pero nosotros nos levantamos luego de haber caído en múltiples ocasiones y esta noche le hemos dado una lección a los dos partidos que nos han gobernado por los últimos años que son los responsables del desastre económico que se vive en Guánica y en todo Puerto Rico”, confesó.

El alcalde electo reveló que está sorprendido de los resultados por lo que implica un proceso de nominación directa, fuera del andamiaje partidista.

“Tengo el reto más grande en toda mi vida de 51 años y eso que soy un militar retirado que fui a combate, que he trabajado en el Pentágono y el Congreso de Estados Unidos y he servido en más de 20 países en el mundo. Pero el reto más grande que he tenido en mi vida es este”, recalcó.

“Aquí hay mucha necesidad, mucha pobreza, aquí el desempleo está por las nubes, tenemos que reconstruir a Guánica de los temblores, pero confiamos en papa Dios en que él nos va a tender esa mano amiga, sino también en cada uno de los guaniqueños que tenemos que trabajar juntos al desarrollo que todos aspiramos”, concluyó.