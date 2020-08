La debacle primarista, en vez de desanimar a los electores, se ha volcado en un aliciente para moverlos a participar en la elección especial que continuará este domingo.

Los líderes políticos no se han detenido en sus aspiraciones de llegar a La Fortaleza y en estos días han echado el resto con caravanas y visitas en aquellos pueblos en los que el pasado domingo, 9 de agosto se suspendió el evento electoral y miles de personas se quedaron sin votar.

Carmen Yulín Cruz Soto

“Yo veo mucho entusiasmo para ir a votar, para convertir la indignación en votos. Veo mucha gente que está entendiendo que para cambiar al País y al Partido, no se puede tener miedo porque me gritan ‘sin miedo eh’. Esa es una nuestra filosofía de que Puerto Rico tiene que volver a perder el miedo y los populares tienen que volver a perder el miedo para no escoger personas en nuestra papeleta que sean un facsímil razonable del PNP. Tiene que haber cambios verdaderos, no cambios cosméticos”, expresó la alcaldesa de San Juan.

“Veo mucha gente ya entendiendo que somos tres populares, pero que hay diferencias crasas entre los tres. Por ejemplo, siempre dije que no se debían contar los votos y ni hacerlos públicos porque el proceso no ha terminado y que tampoco se podía estar hablando de tendencias”, indicó.

Dijo también que en sus visitas ha encontrado que “no hay ninguna confianza en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que hay muchas personas molestas que no pudieron votar y en la escuela Julio Sellés en Villa Nevárez “viejitos no fueron a votar, porque empezaron a escuchar que el proceso estaba suspendido y no necesariamente entienden o escuchan la información correcta”.

“La gente está en pie de lucha y mi mensaje a ellos es que esto es a voto limpio, que esto no se ha terminado, que la desesperación que tienen algunos por proclamar victoria se me parece a mí a la de Jorge Santini cuando en el comité le decía a la gente que la tendencia era clara y que me iba dar una pela… entonces a mí me duele que compañeros del PPD comiencen a utilizar estilos rechazados ya por el pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Cruz Soto, quien el lunes visitó Ponce, el martes Río Grande y anoche continuaría su campaña proselitista en Naranjito.

Dijo que seguirá difundiendo sus mensajes en las redes sociales porque es la forma “más económica”.

Pedro Pierluisi Urrutia

El precandidato novoprogresista Pedro Pierluisi Urtutia dijo que anoche estuvo el martes en Utuado y que la gente lo recibió con mucho entusiasmo. “El recibimiento de la gente y de los comercios fue espectacular”, sostuvo Pierluisi y dijo que estuvo acompañado por los senadores de la Palma, Luis Berdiel, Joito Pérez y Gregorio Matías.

“Para mí, Utuado es importante porque es el corazón de la montaña y estaba en mi agenda visitarlo”, indicó. “Ahora estoy concentrándome en los pueblos donde no se ha llevado la votación y los pueblos de mayor peso electoral”, agregó el ex comisionado residente.

“La gente se molestó mucho y en vez de dilatar ha servido de mayor motivación para que la gente se exprese. Si hay algo que espero es una mayor participación de la gente”, sostuvo.

“Mi expectativa que abran los colegios que no pudieron abrir el domingo pasado y que todo corra sin mayores contratiempos. Tengo entendido que ya se embalaron todos los maletines que faltaban”, dijo para agregar que se le informó que los materiales serían enviados el sábado para que estén a tiempo en los colegios.

Para continuar su agenda proselitista, dijo que ayer visitó Loíza y Canóvanas y hoy estaría en Arroyo, Guayama, Patillas y Santa Isabel.

Carlos “Charlie” Delgado Altieri

“Continuamos con las visitas y ‘rallys’ en los pueblos que todavía faltan por votar. El martes realizamos un ‘rally’ en Carolina, y hoy (ayer) miércoles en Vega Baja. Siempre exhortando a los participantes a llevar su mascarilla y tomar las debidas precauciones”, expresó el alcalde de Isabela.

“He visto un entusiasmo fuerte hacia mi candidatura, y un rechazo a los viejos estilos a los cuales el Partido Nuevo Progresista (PNP) nos tiene acostumbrados. Sobre todo, a la práctica de asesinar reputaciones. Hago un llamado al debate de ideas”, sostuvo Delgado Altieri.

Dijo que ha presentado a los electores de la Pava un proyecto de País denominado “Segunda Transformación de Puerto Rico”, que coloca al ciudadano como centro de los ejes de ese cambio. “La fuerza de mi candidatura está en la gente”, indicó para agregar que ha recibido sobre dos mil solicitudes de personas para colaborar en su campaña como voluntarios para servir de funcionarios “para defender la democracia puertorriqueña, y asegurar nuestros votos”.

Eduardo Bhatia Gautier

El senador Eduardo Bhatia Gautier dijo que se concentra en buscar los votos de los cuatro distritos que faltan por votar: Ponce, Guayama, Humacao y Carolina y una parte de Arecibo.

“Estamos en la calle buscando votos y veo muchísimo más entusiasmo. La gente está indignada y quiere ir a votar. El ánimo está magnificado”, exclamó el precandidato popular desde una caravana que partía ayer desde Maunabo, recorrería Yabucoa y culminaría en Humacao.

“La calle está buenísima y no hay sentimiento más fuerte que la indignación”, sostuvo Bhatia Gautier, quien detalló que el martes recorrió en otra caravana los pueblos de San Lorenzo, Juncos y Caguas y el pasado lunes, estuvo en Vega Alta y Vega Baja.

Hoy “tendremos la caravana más grande en la historia en Carolina, saliendo a las 4:00 de la tarde p.m. de Carolina”, indicó.

“Yo me siento bien positivo de que vamos a ganar el domingo porque en los cuatro distritos que faltan Ponce, Guayama, Humacao y Carolina son los más fuertes míos”, expresó.

La gobernadora y precandidata novoprogresista, Wanda Vázquez Garced, no contestó las preguntas enviadas por este diario.