La administradora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dra. Catherine Oliver Franco, invita a la ciudadanía a unirse en la tarde de este domingo al evento educativo Hazlo Por Ti Day, en las instalaciones del Departamento de Recreación y Deportes en San Juan.

La actividad, también recreativa y cultural, iniciará a la 1:00 de la tarde.

El evento, que será gratuito y abierto al público, busca mucho más que entretenimiento. Su esencia es un recordatorio de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades, que nunca estamos solos y que buscar ayuda es un acto de fortaleza y valentía.

“Más que una actividad recreativa, el Hazlo Por Ti Day es un acto de esperanza y un recordatorio de que cada vida tiene un valor incalculable. Queremos que nuestra gente sepa que nunca camina sola, que siempre hay alternativas, y que en medio de las pruebas existen abrazos, recursos y espacios que pueden transformar su día y su historia. Este evento es un regalo para las familias, pero también es un llamado a cuidarse, a cuidarnos y a reconocer que pedir ayuda es una decisión valiente que salva vidas”, expresó la Dra. Oliver Franco.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama de experiencias diseñadas para nutrir el cuerpo, la mente y el espíritu:

Estaciones educativas e interactivas de ASSMCA, enfocadas en la prevención, el autocuidado y la salud emocional.

Presentaciones artísticas y musicales con los grupos N3 Amigos, Junny Ramos, Tony Rivas con su tributo a Rubby Pérez, entre otros talentos que llevarán alegría al escenario.

Actividades recreativas y deportivas para todas las edades, fomentando la unión familiar y comunitaria.

Orientaciones de entidades públicas y privadas, que compartirán recursos valiosos para el bienestar integral.

Exhibiciones de artesanos locales y mercado agrícola, resaltando la creatividad y riqueza cultural de nuestro pueblo.

Estaciones de bienestar con masajes, zumba y dinámicas interactivas, además de presentaciones especiales musicales del Cuerpo de Bomberos y el Departamento de Corrección.

Un espectáculo de magia para el disfrute de grandes y chicos.

El evento también marcará la presentación oficial de Triunfante, el Guardián del Bienestar, la nueva mascota institucional de ASSMCA que llega para convertirse en un símbolo de motivación y acompañamiento en la misión de promover la salud emocional y la resiliencia de Puerto Rico.

Además de la música, los espectáculos y la diversión, el Hazlo Por Ti Day será un espacio de encuentro donde cada participante podrá reflexionar, compartir y reafirmar el valor de la vida en comunidad.

Finalmente, la administradora de ASSMCA recordó que, como parte de este esfuerzo y más allá del evento, la ciudadanía siempre cuenta con la Línea PAS (1-800-981-0023), disponible 24/7, libre de costo y confidencial, para ofrecer apoyo inmediato en momentos de crisis emocional.