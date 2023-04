En un país donde las apuestas a juegos de azar siguen ganando terreno -trayendo consigo la vulnerabilidad de que algunas personas caigan en una conducta adictiva que les genera problemas económicos, emocionales y psicosociales- hay sectores de la industria que aparentan ser negligentes con su responsabilidad por ley de emitir aportaciones para el Programa de Ayuda al Jugador Compulsivo (PAJC), provocando una considerable deuda millonaria de $3,750,000 que pone en riesgo las estrategias de prevención y tratamiento para este problema de salud mental.

Así lo revela un informe hecho por la oficina de finanzas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), agencia encargada de proveer asistencia mediante el PAJC a pacientes mayores de 18 años con trastorno de ludopatía, término que se utiliza para definir cuando una persona muestra una conducta persistente y recurrente relacionada a un juego. En estos casos se incluye casino, tragamonedas, carreras de caballos, loterías, apuestas en deportes, raspa y gana, bingo, cartas, entre otros.

PUBLICIDAD

Según la Ley 74 que creó el PAJC en 2006, los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos del estatuto provendrán de cuatro sectores del mundo del entretenimiento de juegos de azar, los cuales están obligados a aportar anualmente $250,000 al programa. Sin embargo, ha habido tropiezos en el cumplimiento provocando una limitación recurrente con los fondos asignados. Los cuatros sectores llamados a realizar las aportaciones son: la industria del deporte hípico, la industria de tragamonedas, la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica.

El informe financiero de Assmca destaca que la industria de deporte hípico adeuda $2,250,000 por concepto de aportaciones que se dejaron de emitir desde el año fiscal 2013-2014; mientras que se asegura que la Lotería Tradicional debe $1,500,000 por concepto de transferencias que, alegadamente, no se emitieron entre los años fiscales 2012-2013 al 2017-2018.

Según explicó en entrevista con Primera Hora el administrador de Assmca, Carlos Rodríguez Mateo, por los pasados años se han hecho infructuosamente gestiones de cobro con ánimo de exponer la importancia de las aportaciones que nutren al programa. De hecho, la exadministradora de Assmca, Suzanne Roig, expuso el cuatrienio pasado el problema a la Legislatura tratando de que se establezca una fecha límite de pago a las agencias o sectores que incumplen.

“Hoy persiste la dificultad para recibir el desembolso de la aportación proveniente del ingreso bruto de las jugadas al Pool provenientes de la aplicación de la Ley 83 del 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como ‘Ley de la Industria y el Deporte Hípico’, hoy día bajo el amparo del Negociado del Deporte Hípico de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Esta aportación se dejó de recibir desde el año fiscal 2013-2014, y a pesar que la Comisión ha realizado gestiones al respecto, las mismas no han rendido fruto”, lee el informe enviado a este diario por Assmca.

PUBLICIDAD

“De forma similar, la aportación proveniente de la venta de billetes (Lotería Tradicional) no se emitió durante el año fiscal 2012-2013 al año fiscal 2017-2018″, se agrega en el documento.

Según Rodríguez Mateo, la situación de inestabilidad con el pago de aportaciones imposibilita que la Assmca pueda cumplir con la responsabilidad de operar y administrar el Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos, el cual se ve obligado a funcionar con un presupuesto menor al que establece la ley, lo que se traduce en menos servicios para la población de jugadores compulsivos.

“Lo cierto es que (el Departamento de) Hacienda hoy está emitiendo los $500,000 por sus dos loterías y la deuda que hay es de otros cuatrienios. Ahora bien, esto no es así en el deporte hípico donde el pleito se ha llevado, incluso, hasta el (Tribunal) Supremo porque se está cuestionando cómo es que se tiene que hacer esa aportación y a quién dentro de la estructura del deporte hípico es que le corresponde”, sostuvo Rodríguez Mateo, quien es miembro de la Junta de Comisionados de la Comisión de Juegos de Puerto Rico.

Controversia con el Hipódromo Camarero

Ante la controversia, Primera Hora solicitó una reacción a la Comisión de Juegos sobre los balances pendientes de jugadas hípicas con Assmca, la cual asciende a $2,250,000.

Mediante comunicación escrita, portavoces de la Comisión expresaron que tan reciente como en 2021 y con la aprobación de la Junta de Comisionados se emitieron dos órdenes administrativas (CJ-21-15A y CJ-21-15B) con el ánimo de intentar buscar soluciones adecuadas que atendieran el balance pendiente de la industria hípica con Assmca, así como los desembolsos prospectivos.

PUBLICIDAD

“Así se le ordenó a la empresa operadora, Hipódromo Camarero, a retener y depositar diariamente de las carreras denominadas como “simulcasting”, por un plazo de tres (3) años, $2,054.80 por 1,095 día de carreras para una suma anual de $750,000 dólares, viniendo obligado el Hipódromo Camarero a transferir estos dineros a Assmca durante el mes de julio de cada año fiscal”, se explica en la comunicación escrita enviada a este diario.

Se supone que si el plan se hubiera llevado a cabo, el deporte hípico saldaba su deuda con Assmca para diciembre de 2024.

Además, se ordenó al Hipódromo Camarero a retener por un mínimo de 208 carreras anuales, $1,201.93, provenientes de las jugadas (pool de 5 y pool de 6), a partir del 1 de enero de 2022. Con este dinero se acumularían los $250,000 que se deben transferir anualmente al programa de jugadores compulsivos de Assmca.

“Aunque el Hipódromo Camarero retó las órdenes ante el Tribunal de Apelaciones, la Comisión prevaleció y el pleito fue desestimado. Camarero recurrió ante el Tribunal Supremo, pero este foro no acogió su petición de certiorari, por lo que las órdenes de la Comisión para atender la controversia siguen vigentes”, se añade en la reacción escrita de la Comisión de Juegos de Puerto Rico.

Cabe señalar que en ambas órdenes emitidas por la Comisión a Camarero se señala que la Asamblea Legislativa no incluyó de manera expresa en la Ley 83 (Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico) el descuento de los $250,000 del ingreso bruto de las jugadas al Pool que se establece en la Ley 74 de 2006.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la Comisión entendió que aun así el desembolso sí le corresponde a Assmca y la interpretación se basó en la propia Ley 74 que establece “que el desembolso de fondos provendrá de los ingresos brutos y no de las distribuciones escalonadas una vez se hacen los descuentos legales, por lo que no era necesario que la Asamblea Legislativa lo incluyera de manera expresa”.

Primera Hora solicitó una reacción al Hipódromo Camarero a través de su portavoz de prensa, María Cristina Mari, pero esta indicó que no harían comentarios al respecto.

Hacienda asegura que no tiene deuda

De otra parte, la portavoz de prensa del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta, rechazó que la agencia no haya realizado las aportaciones de $250,000 al PAJC por concepto del ingreso neto operacional proveniente de la Lotería Tradicional durante los años fiscales de 2012-2013 al 2017-2018. Aludió que los fondos siempre estuvieron disponibles, pero perdieron vigencia porque Assmca no los utilizó.

“La aportación de la Lotería Tradicional a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para el Programa de Jugadores Compulsivos correspondiente a los años fiscales 2013-2014 al 2017-2018 estuvo disponible en la cifra de cuenta de la agencia según dispone la Ley 74. Al 5 de septiembre de 2018, la cifra de cuenta perdió vigencia y el sistema de contabilidad reflejó un sobrante de $1,393,300. Por disposición de la Ley Promesa y la normativa establecida por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (JSF), los balances de años fiscales anteriores no pueden ser utilizados una vez la cuenta pierde vigencia con el cierre de cada año fiscal, excepto si la agencia solicita una extensión de vigencia de la cuenta y la Junta de Supervisión Fiscal autoriza el uso de los fondos”, explicó Trinta mediante comunicación escrita.

PUBLICIDAD

La portavoz de prensa agregó que con la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda los balances de años fiscales anteriores, que no fueron utilizados por las agencias, van directo al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico y son utilizados para el pago de la deuda.

Ante las alegaciones por parte de Hacienda, Primera Hora solicitó una reacción al administrador de Assmca, quien aseguró tomarle por “sorpresa” las expresiones de Trinta y sostuvo que hubo un periodo de años que las aportaciones por parte de la Lotería Tradicional no se realizaron.

“A mí, y al personal de trabajo de Assmca, nos toma por sorpresa la declaración de la portavoz del Departamento de Hacienda en relación a que la Lotería Tradicional sí realizó las aportaciones correspondientes al Programa de Jugadores Compulsivos, para los años fiscales 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. De nuestros hallazgos preliminares surge que no es correcto aseverar que para ese periodo hayamos recibido los pagos de la Lotería Tradicional, que totalizan $1,500,000.00. Una cosa es que el dinero haya estado en la caja del Departamento de Hacienda y otra que se haya remitido a Assmca”, acotó en declaraciones escritas.

No obstante, dijo que actuando de manera responsable y “velando por los mejores servicios que puedan ofrecerse a los ciudadanos, a través del Programa de Jugadores Compulsivos”, impartió instrucciones para que se inicie una investigación que permita dilucidar cualquier duda relacionada con los fondos que recibe la agencia de la Lotería Tradicional, esto tomando en cuenta que para el periodo que comprende los años 2012 al 2018 ni él, ni los directores del programa, laboraban en la agencia.

PUBLICIDAD

“Una vez tengamos los resultados los compartiremos”, agregó.

Escenario de jugadores compulsivos en la isla

Se estima que a nivel mundial, entre un 2% a un 5% de la población tiene problemas o una adicción al juego o apuestas. Según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), la adicción a los juegos afecta entre el 0.4% y el 1% por ciento de la población de 18 años o más en los Estados Unidos. Utilizando este estimado y aplicándolo a Puerto Rico, según los datos de población que ofrece el CENSO, se sugiere que entre 10,400 y 25,000 personas pudieran tener esta adicción.

Los datos desde la academia y organizaciones que atienden a esta población señalan una lamentable realidad: menos de un 2% de los afectados busca ayuda profesional, y hay muchas recaídas entre los que sí piden auxilio.

En Puerto Rico, unas 635 personas han sido impactadas a través del PAJC durante los últimos cuatro años. Aunque usualmente el jugador compulsivo es varón, el cerco con las féminas ha ido cerrando con los años. Actualmente, el 59.8% son hombres y el 40.2% mujeres. Los juegos de mayor prevalencia entre las personas atendidas son las tragamonedas, casinos y lotería electrónica.

“Los juegos de azar han ido aumentando con los años y con ese aumento, en diferentes modalidades, se ve un alza también en la compulsión que lleva a mucha gente a ser adictos a los juegos”, recalcó el administrador de Assmca.

Subrayó que por esta razón es que se busca fortalecer el programa pues debe ser ajustada “a la realidad social”. “Y nuestra preocupación es que el sector demográfico que más aumenta es el de la tercera edad y no es un secreto que son personas de esta población las que vemos, no solo llenando los casinos, sino también las maquinitas electrónicas que hay en los colmados comunitarios. Muchas veces dejan todos sus ingresos en esas máquinas y eso es de las cosas que buscamos prevenir. Estamos hablando que si no se establecen mecanismos de prevención podemos tener adictos con repercusiones en términos económicos y emocionales”, puntualizó Rodríguez Mateo

PUBLICIDAD

De hecho, dijo que desde la Assmca se hacen trámites con el equipo legal para examinar la actual ley a fin de que se pueda enmendar. “Necesitamos más garras en términos económicos para desarrollar estas nuevas estrategias de prevención a nuestra gente. Y no solo prevención, sino también de tratamiento para aquellos que ya cayeron en la adicción”, acotó.

Datos de Assmca indican que las personas que caen en una conducta de juego adictivo tienen 17 veces más probabilidades de padecer otras condiciones de salud mental como: ansiedad, depresión, problemas de drogadicción (principalmente alcoholismo) e incluso conducta o intentos suicidas.

Los jugadores compulsivos son impactados con tratamiento conductual y cognoscitivo a través de un equipo multidisciplinario en el área de trabajo social, psicología y psiquiatría.

Actualmente, Assmca tiene ayudas del PAJC en San Juan, Ponce, Mayagüez, Fajardo y Arecibo. De igual forma, los interesados en buscar ayuda pueden llamar a la línea PAS al 1-800-981-0023.

¿Cómo saber si tú o alguien que conoces juega en exceso?