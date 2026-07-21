El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) lleva a cabo un operativo para velar por los precios en que se venden, mediante mercados secundarios, como Facebook MarketPlace y ClasificadosOnline, entre otros, los sistemas de almacenamiento de agua, mejor conocidos como cisternas.

“En los pasados días, personal técnico de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor (Unidad), realizando una investigación sobre otro tema, se toparon con una gran proliferación de anuncios de venta de cisternas en mercados secundarios como Facebook MarketPlace y ClasificadosOnline. Luego de evaluar el contenido de los mismos, nos percatamos que los precios de estos sistemas superan, en algunos casos, por mucho los del mercado regular. Ante esto, hoy lanzamos un operativo de escritorio sorpresa para detectar y aplicar la ley y reglamento sobre la venta, a precios indiscriminados, de estos equipos, tan becarios ahora mismo”, comentó el Secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, en declaraciones escritas.

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“Recientemente se activó el Comité Interagencial de Sequía ante la falta de precipitación prolongada durante los pasados meses. En acorde, firmamos la Orden Administrativa 2026-003 para congelar los precios de productos esenciales relacionados con este evento, incluyendo agua embotellada, hielo, cisternas y equipos necesarios para su operación. Sin embargo, la investigación de la Unidad reveló que tanques de almacenamiento de agua de 200 galones, sin motor, están siendo ofrecidos a precios cercanos a los $400.00, cuando el precio regular es de alrededor de $200.00. Inclusive, se observaron varios anuncios vendiendo estos tanques, con motor e instalados en sobre $1,900.00; nuevamente, precio excesivo”, agregó Torres Montalvo.

El operativo se desarrollará en dos fases. La primera consiste en una fiscalización digital de plataformas de venta y portales secundarios. Desde hoy, inspectores de todas las regiones de DACO comenzaron la evaluación y monitoreo de estas páginas. La segunda fase contempla inspecciones presenciales a comercios alrededor de toda la Isla, con el propósito de verificar el cumplimiento de la Orden Administrativa 2026-003 y recopilar evidencia de posibles violaciones.

Finalmente, el titular de DACO exhortó a los consumidores que identifiquen aumentos en los precios de cisternas, motores, bombas, equipos relacionados o servicios de acarreo de agua, a presentar sus querellas y evidencia a través de la página oficial de la agencia, así como mediante las redes sociales oficiales de DACO.

Para más información puede comunicarse con DACO a través de sus plataformas oficiales o enviar información al correo confidencia@daco.pr.gov. o visitar nuestras 5 regiones o acceder a www.daco.pr.gov o seguir las redes sociales del DACO bajo @Dacoatufavor en Facebook y @dacopuertorico en Instagram.