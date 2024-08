8 AM TCP 5

NO CHANGES to the previous forecast. PR and the USVI continue with the Tropical Strom Watch.



NO SE REALIZARON CAMBIOS al pronóstico. Por lo tanto, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses continúan bajo Vigilancia de Tormenta Tropical. #prwx #usviwx pic.twitter.com/PhwbMpCxAb