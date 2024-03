El asediado primer ministro de Haití, Ariel Henry, aterrizó en Puerto Rico este martes mientras intentaba regresar al vecino país para sofocar el aumento de los violentos ataques de bandas, según informaron las autoridades.

Funcionarios dijeron a The Associated Press que Ariel Henry aterrizó a última hora de la tarde en el Aeropuerto Internacional Luiz Muñoz Marín, en la capital de San Juan. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a confirmar su llegada.

Se esperaba que el funcionario viajara más tarde a la República Dominicana para volar a Haití, pero el gobierno del país caribeño cerró sus fronteras aéreas mientras las bandas haitianas siguen intensificando sus ataques contra objetivos clave como las prisiones y el principal aeropuerto internacional.

PUBLICIDAD

Preparada Quisqueya

Los soldados de República Dominicana desplegados en la frontera con Haití “están preparados” para prevenir o disuadir cualquier incidente en esa zona a causa de la grave crisis y la escalada de tensión en el vecino país, aseguró este martes el ministro dominicano de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa.

La Agencia EFE recoge en una entrevista que en la zona “se han reforzado las medidas para evitar que desaprensivos puedan intentar ingresar a territorio dominicano”.

El Gobierno de Haití decretó el domingo estado de emergencia y toque de queda por 72 horas en el departamento del oeste, donde está la capital Puerto Príncipe, tras la toma de la principal penitenciaría del país caribeño por parte de bandas criminales que provocó la fuga de más de 3,000 reos y dejó una decena de muertos.

El lunes, el presidente dominicano, Luis Abinader, ya afirmó que su país se encuentra en “alerta” ante el deterioro de la crisis en Haití y advirtió de una “drástica” respuesta a los delincuentes de ese país que intenten cruzar la frontera.

El ministro dominicano de Defensa recorre desde el lunes, junto a oficiales del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la frontera con Haití para, según su departamento, supervisar las capacidades operativas de los militares apostados en los puntos estratégicos, evaluar los avances de la verja perimetral limítrofe y garantizar que los soldados cumplan con su misión en las condiciones adecuadas.

Este martes Díaz Morfa indicó que la actividad comercial entre ambos países “se está desarrollando con normalidad”, aunque se ha aumentado el personal y los equipos militares de acuerdo con la necesidad de cada lugar, a fin de que la población se sienta segura.

PUBLICIDAD

La tensión y la violencia a manos de las bandas, que controlan gran parte de Puerto Príncipe y sus alrededores, se incrementó en Haití desde el jueves pasado, precisamente cuando está ausente del país el primer ministro, Ariel Henry, cuya salida del poder exigen esos grupos armados.

Suspensión de vuelos

La Junta de Aviación Civil (JAC) de la República Dominicana anunció este martes la suspensión “con efecto inmediato” de las operaciones aéreas de pasajeros desde y hacia Haití, debido a la situación.

También quedan suspendidas las operaciones de carga desde y hacia ese destino, informó en un comunicado el presidente de ese organismo, José Ernesto Marte Piantini.