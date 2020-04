La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada que revela deficiencias en los sistemas de información de la Autoridad de Edificios Públicos.

Según notifica la Contraloría, el informe “revela que la Autoridad no ha obtenido los beneficios esperados de la contratación de una compañía por $126,813 para desarrollar los módulos de Time and Attendance y Human Resources del Sistema Renova”.

Como parte de los hallazgos, se encontró que el sistema “no calcula los balances de licencias, revierte los cambios de horarios registrados o registra descuentos de horas y tardanzas sin razón alguna”.

Agrega la Contraloría que “esa situación se había comunicado a la compañía previo a la firma de un tercer contrato”.

Además hubo otras irregularidades. Indica la Contraloría que “ocurrían interrupciones continuas en la conexión al módulo de Human Resources y las certificaciones de empleo no incluían todos los campos”. Estas ultimas situaciones fueron atribuidas a cambios de personal asignado al proyecto y al hecho de que la compañía “probó el sistema en ambiente de producción y al realizar cambios, se afectaban otras funcionalidades”.

La auditoria a Edificios Públicos, que cubrió el periodo de mayo a diciembre de 2018, señala como parte de sus hallazgos que la Autoridad “no cuenta con un informe de análisis de riesgo de los sistemas de información computarizados, ni de un procedimiento para el manejo de incidentes de seguridad”, y advierte que esas situaciones “impiden estimar cómo proteger los sistemas con el impacto de elementos de riesgo y puede provocar duplicidad de esfuerzos ante situaciones inesperadas”.

Pero no fue todo. Agrega la Contraloría que los auditores “identificaron que los anejos al Plan de Contingencia de la Autoridad, que data del 29 de diciembre de 2010, no tienen información actualizada y completa. Por ejemplo, mencionan nombre de exempleados, no incluyen los proveedores que ofrecen mantenimientos, y las listas de los equipos de computadora no identifica los equipos asignados, entre otras deficiencias”.

La Autoridad de Edificios Públicos, indica la Contraloría, cuenta con una red de 315 computadoras, 42 servidores, 69 switches y 18 routers. Actualmente conserva y mantiene 735 edificios construidos bajo su administración.

Esta información se da a conocer en momentos en que han salido a la luz públicas las graves deficiencias en los sistemas de información de algunas agencias del gobierno, y en particular del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que no ha podido procesar adecuadamente el envío de asistencia por desempleo a decenas de miles de personas.