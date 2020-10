El kilo de cocaína aumentó de precio en tiempos recientes en el bajo mundo, lo que a juicio del jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow es un reflejo de que están confiscando más la droga en sus intervenciones contra el narcotráfico.

Dijo que a principios de este año un kilo de cocaína se vendía en el mercado ilegal en unos $21 mil, mientras que ahora cuesta entre $30,000 y $35,000.

“Eso refleja que nosotros estamos confiscando droga en la calle que afecta el precio. En comparación entre el 2019, se confiscaron 6,253 kilos de la droga y en lo que va de este año la cifra es de 15,680. Es un número que no es oficial (final), pero refleja un aumento tremendo en las confiscaciones de droga por las agencias con las que estamos trabajando. Es casi triple el número”, sostuvo Muldrow en una mesa redonda con periodistas en la que reclamó logros en su primer año al frente de la dependencia federal en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

El fiscal federal puntualizó que el aumento en el precio de la droga no guarda relación con el alza en los crímenes violentos que se han registrado en las últimas semanas en el País, tras la reapertura y flexibilización del toque de queda.

“Eso siempre es parte del traqueteo del bajo mundo, si hay una deuda, una venganza... Las razones por las cuales están matando en la calle no cambian”, dijo.

No consideró particular el hecho de que en dos de estos últimos asesinatos atribuidos a la guerra por el control de puntos, sean mujeres las víctimas. Muldrow añadió que en sus investigaciones no han encontrado un incremento en la participación de mujeres en este tipo de conducta criminal.

“Aunque la cifra y el número de los asesinatos este año es mucho menor que el año pasado, un asesinato es demasiado y por eso como hicimos la semana pasada acusamos a 28 personas que están envueltas en ese tipo de cosas. Van a ver más de ese tipo de casos antes de que termine este año”, indicó.

Subrayó que las prioridades de la Fiscalía Federal en Puerto Rico son los casos de explotación infantil, tráfico de drogas, crímenes violentos y la corrupción pública.

Atribuyó el aumento en confiscaciones de droga al Strike Force del Corredor del Caribe (CCSR en inglés), que trabaja “en estrecha colaboración con la oficina de Política Nacional de Control de Drogas” y un task forces de agencias locales y federales. Indicó que como resultado de ello, en días recientes la Guardia Costanera confiscó varias embarcaciones en altamar.

PUBLICIDAD

El fiscal federal dijo que el año pasado confiscaron $1.3 millones de dinero ilegal en intervenciones marítimas y en lo que va de este año, la cifra también ha aumentado a $3.1 millones. Aclaró que estas cifras no incluyen confiscaciones en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín y en otros lugares.

Indicó así mismo, que la Fiscalía Federal continúa enfocada en la investigación y procesamiento de gangas violentas que se dedican a la distribución de drogas a gran escala en Puerto Rico. “Actualmente nos enfocamos en investigar y procesar las organizaciones criminales que son responsables de asesinatos, tiroteos y otros incidentes violentos en la Isla”, dijo para agregar que también trabajan en contra del tráfico de armas ilegales.

“También la Fiscalía Federal está investigando y procesará delitos de violencia motivados por raza, color, religión, género, orientación sexual o discapacidad”, sostuvo.

Muldrow expresó que aunque tuvieron que ajustarse a la pandemia desde mediados del pasado mayo, la institución del Gran Jurado ha estado activa y han radicado 15 casos. “Hemos continuado con el Gran Jurado sin parar desde mayo. Ese es un logro sobresaliente”, reclamó el fiscal federal. Destacó que hay jurisdicciones federales en Estados Unidos donde el Gran Jurado no se ha podido constituir.

Dijo que lo que va de este año han cerrado 684 casos, “100 casos más” que el promedio de 591 en los últimos años.

“A pesar de la pandemia y del cierre hemos radicado más de 20 casos de explotación infantil”, sostuvo Muldrow.

Indicó que también que llenaron las plazas vacantes y detalló que la oficina contará próximamente con 64 fiscales.