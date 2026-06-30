El servicio de energía eléctrica será más costoso en los meses de julio, agosto y septiembre.

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó este martes que aprobó un aumento de 1.34 centavos por kilovatio hora para el próximo trimestre.

Este incremento fue menor al solicitado por la empresa LUMA Energy, que era de 2.34 centavos el kilovatio hora.

En un comunicado de prensa, el Negociado no explicó cómo será el impacto al bolsillo del consumidor promedio.

En la actualidad, el costo de kilovatio hora está en 27.23 centavos. Aumentaría a 28.57 con este incremento.

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El aumento entrará en vigor mañana, 1 de julio.

Por otro lado, el Negociado también informó de una serie de determinaciones dirigidas a proteger el interés público y mitigar el impacto de los costos energéticos sobre los consumidores.La intervención del regulador permitió reducir el impacto proyectado del ajuste por combustible y proteger a los consumidores de asumir costos cuya responsabilidad aún no ha sido determinada.

Se detalló que el Negociado evaluó ciertos gastos asociados al suministro de gas natural y determinó diferir $13.29 millones relacionados con insuficiencias en el suministro de combustible económico por parte de New Fortress y Naturgy, evitando que dichos costos fueran trasladados inmediatamente a los consumidores mientras continúan los procesos de reclamación contractual correspondientes.

“Dado que la recuperación de dichos costos podría depender del resultado de ese proceso, el Negociado de Energía determinó que trasladarlos inmediatamente a los consumidores sería prematuro. Esta determinación responde al principio de prudencia regulatoria y busca evitar que los consumidores sufraguen costos cuya responsabilidad aún no ha sido definitivamente determinada”, se establece en el documento.

El Negociado de Energía subrayó que cuenta con mecanismos regulatorios para mitigar cualquier impacto sobre el flujo de efectivo que pueda tener el diferimiento, incluyendo la facultad de ordenar a la Autoridad retener de los pagos correspondientes a los suplidores, aquellas cuantías que permanezcan en controversia, evitando así que se desembolsen fondos cuya responsabilidad aún no ha sido determinada.

El comisionado Ferdinand Ramos Soeggard disintió con opinión escrita. En su opinión, sostuvo que hubiese impuesto al consumidor en esta reconciliación el pago por $13.29 millones por concepto de los fuel vessels swaps, en lugar de haberlos diferido.

Esta Resolución y Orden se suman a otras determinaciones adoptadas recientemente por el Negociado de Energía como parte de la revisión tarifaria del sistema eléctrico que también entran en vigor el 1 de julio de 2026. Entre ellas se encuentran el rechazo a una solicitud de aumento permanente de aproximadamente $1,360 millones presentada por LUMA, Genera y la Autoridad de Energía Eléctrica; la consideración de cerca de $21,000 millones en fondos federales para la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico; y una redistribución tarifaria más equitativa para atender los costos de pensiones.